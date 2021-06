Participativní rozpočet: Brňané chtějí 99 projektů, teď je posoudí magistrát

Brno, 9. června 2021 - Se sto dvaceti čtyřmi nápady se přihlásili navrhovatelé do letošního ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás. Jejich prvním úkolem bylo přesvědčit veřejnost, aby jim vyjádřila podporu pro postup do dalších fází. Podařilo se to u devadesáti devíti návrhů. Kolik z nich se bude ucházet o hlasy Brňanů v listopadovém finále, ukážou následující týdny – během nich budou proveditelnost projektů posuzovat magistrátní odbory i příslušné městské části.

„Jsem rád, že se do letošního ročníku opět přihlásilo tolik projektů. Bylo jich celkem 124, a dokonce se letos oproti loňsku podařilo více návrhům získat dostatečnou podporu a projít do další fáze. Konkrétně je to 99 oproti loňským 95, a to i navzdory tomu, že termín pro tuto první etapu, kdy se projekty přihlašují a sbírají podporu, byl v minulém ročníku o měsíc prodloužen kvůli koronavirové pandemii. Těší mě, že se obyvatelé do participativního rozpočtu zapojují, a děkuji jim za jejich aktivitu i snahu město vylepšit. Na podporu jejich iniciativy máme letos připraveno 35 milionů korun,“ připomněl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Většina úspěšných projektů získala potřebné hlasy ve virtuálním prostředí – v galerii na stránkách damenavas.brno.cz jim lidé udělili minimálně 300 lajků. Celkem jich rozdali skoro 41 tisíc! Sedmnáct projektů se do druhé fáze Dáme na vás dostalo druhým způsobem, a to získáním 50 podpisů na podpisovém archu.

Podpořenými projekty se do 30. září budou zabývat příslušné odbory magistrátu, případně městské firmy a stanovisko k nim budou dávat také dotčené městské části. Aktuální informace jsou průběžně zveřejňovány u jednotlivých projektů.

Public relations Óóó Indiáni O indiánech, jejich obydlí, obživě, ošacení, obřadech a obyčejích. O tom všem je zbrusu nová výstava, kterou Moravské zemské muzeum připravilo do Pavilonu Anthropos. Na téměř 350 m2 se tu návštěvníci seznámí s historií a kulturou původních obyvatel Severní Ameriky. Celý článek...