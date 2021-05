Výstavba seniorského bydlení a školky v Holáskách se blíží

Brno, 17. května 2021 - Tento rok dokončení dokumentace pro stavební povolení, příští rok jeho získání a výběr zhotovitele stavby a v létě roku 2024 kolaudace. Taková je časová osa plánované výstavby v Holáskách, kde má v režii města vzniknout mateřská škola a domov s byty pro seniory. Obě stavby zpracuje na úrovni dokumentace pro stavební povolení projektant v rámci jednoho projektu. V lokalitě zároveň plánuje soukromý subjekt postavit rodinné bydlení.

O výstavbě v tomto místě se vážně uvažuje zhruba 15 let, díky nové studii z roku 2016, kterou zpracovali P.P. Architects, našlo město shodu s městskou částí Brno-Tuřany. S ní i se soukromým investorem, společností KOMFORT, město uzavřelo memoranda o spolupráci. Zvlášť bude firma KOMFORT pracovat na svém soukromém projektu rodinného bydlení.

„Město zde postaví 83 nových bytů tolik potřebného dostupného seniorského bydlení s možností pečovatelské služby. Cena výstavby se v tuto chvíli přepokládá ve výši 189 mil. korun bez DPH, ale doufám, že se ji podaří vysoutěžit podstatně levněji, jak se nám to nyní povedlo u novostavby na Bratislavské ulici. Dvoutřídní mateřská škola by měla stát necelých 26 milionů korun a zčásti by ji měly financovat dotace. Příští rok bychom chtěli mít stavební povolení a začít stavět, kolaudovat by se mělo v roce 2024,“ uvedl náměstek pro oblast bydlení Jiří Oliva.

Vizualizace: P.P.Architects