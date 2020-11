Soutěž na nové hlavní nádraží přilákala světová esa

Brno, 19. listopadu 2020 - Padesát. Tolik žádostí o účast z celkem patnácti zemí světa přišlo do mezinárodní soutěže na nové brněnské hlavní nádraží. Do prvního kola soutěže postoupilo celkem dvanáct týmů architektů. Tři byli vyzváni přímo, dalších devět vybrala odborná porota. Teď začnou pracovat na návrhu nádražní budovy a přilehlých veřejných prostranství.

Jsou mezi nimi ateliéry z Česka, Rakouska, Německa, Nizozemí, Francie, Dánska, USA i Velké Británie. Vpondělí 16. listopadu 2020 účastníky soutěže potvrdila Rada města Brna a Správa železnic. Soutěž organizuje Kancelář architekta města Brna (KAM).

„S napětím jsme očekávali, kteří architekti se do soutěže přihlásí. Naším cílem bylo vybrat pro soutěž co nejkvalitnější architektonické kanceláře se zkušenostmi se složitými projekty. Skutečnost překonala naše očekávání, přihlásila se výborná architektonická studia se zkušenostmi s komplexními a oceňovanými projekty a realizacemi. Porota vybrala domácí i zahraniční architekty, a to i několik mezinárodních týmů,“ okomentoval za organizátory soutěže ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Mezi dvanácti vybranými účastníky jsou uznávané kanceláře, které stojí za významnými projekty a budovami po celém světě. „Jsou mezi nimi autoři nádraží ve Vídni, Berlíně, Rotterdamu, Haagu, Boloni, Londýně nebo Birminghamu ale také tvůrci slavného parku HighLine a centra umění TheShedv New Yorku,“ doplnil Sedláček.

Mezinárodní porota hodnotila dohromady 46 portfolií, při přezkoumávání se totiž zjistilo, že jedna žádost byla duplicitní. Účast potvrdily i tři dopředu vyzvané ateliéry. Konkrétně ateliér rakouského architekta Alberta Wimmera, který je autorem hlavního nádraží ve Vídni. Dále holandské studio BenthemCrouwel, které je podepsané pod stavbami hlavních nádraží v Rotterdamu a Haagu. Třetím vyzvaným je německé studio gmp International, autoři hlavního nádraží v Berlíně.

Mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonická soutěž o návrh nového hlavního nádraží v Brně byla vyhlášena 31. srpna 2020. Společnými zadavateli jsou město Brno a Správa železnic. Jedná se o dvoufázovou užší soutěž. Tento formát umožňuje zadavateli na základě portfolií a referenčních projektů zúžit počet účastníků na ty, kteří jsou pro soutěž nejvhodnější, za zpracování návrhu pak získají skicovné.

V první fázi dvanáct soutěžících rozpracuje návrhy, čtyři z nich budou vybrány do druhé fáze soutěže. Ve druhé fázi čtyři účastníci dopracují návrhy do větší podrobnosti, porota vybere vítěze a určí pořadí na druhém, třetím a čtvrtém místě. Hodnocení návrhů v první fázi bude začátkem března, ve druhé fázi v červnu 2021. Vítěz se bude podílet na zpracování následné projektové dokumentace.

Úkolem soutěžících bude navrhnout nádražní budovu včetně zastřešení a podoby nástupišť, rozmístění vnitřních prostor a umístění hlavní výpravní haly, ale i kompletní řešení přiléhajících veřejných prostranství včetně budov pro administrativu, bydlení a veřejnou vybavenost. Dále je nutné vyřešit také podobu a polohu autobusového nádraží, terminál městské hromadné dopravy, parkování, úschovnu kol nebo propojení pro pěší. O tom, že nové nádraží bude stát u řeky na místě dnešního dolního nádraží rozhodli zastupitelé města i kraje v roce 2018.