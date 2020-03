Magistrát rozšiřuje služby koronavirové informační linky

Brno, 24. března 2020 - Prodloužený provoz ve všední dny, nově fungování i o víkendu, zvýšení počtu pracovníků obsluhujících linku – a tím pádem více lidí, kterým se pomůže. Jednoduchou rovnici převádí do reality Magistrát města Brna, který od minulého týdne nabízí službu „linka pomoci seniorům“. Město vychází vstříc vysoké poptávce a po týdnu službu rozšiřuje.

Číslo 800 140 800 vytočila minulý týden zhruba stovka lidí denně. Polovina z nich využila linku pomoci seniorům, kterou minulý týden zřídil Odbor sociální péče MMB, k zajištění nákupu potravin, drogerie nebo léků. Druhá polovina se potřebovala zorientovat v tom, kde hledat informace, jak se chovat v souladu s vydanými opatřeními nebo kde nabídnout svou vlastní pomoc.

„Aby se na nás mohlo obrátit co nejvíce obyvatel, zvláště těch, kteří nemají přístup k internetu, prodloužili jsme provoz linky ve všední dny od 7 do 17 hodin a rozšířili jsme ho i na víkendy, kdy se lidé dovolají od 9 do 13 hodin. Stále platí, že linka slouží pro seniory nebo další obyvatele, kteří si teď nemohou zajistit nákupy sami například proto, že jsou v karanténě. Zároveň jsme ale zvýšili počet pracovníků, kteří linku obsluhují, takže sem lidé mohou volat i v případě, že potřebují zjistit nějaké informace, získat odpovědi na svoje otázky nebo kontakty na kompetentní místa. Také tu přijímáme nabídky pomoci, ať už nezištné, nebo obchodní,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Složku nákupů realizuje Odbor sociální péče ve spolupráci s dobrovolníky z Českého červeného kříže a Masarykovy univerzity. Objednávky jsou rozváženy následující pracovní den (o víkendu tedy probíhá jen jejich příjem, nikoli rozvoz).