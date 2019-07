Na Lesné a v Ostravské ulici mají vyrůst nová P+R parkoviště

Brno, 30. července 2019 – O dalších místech, na kterých by v budoucnu mohla vzniknout parkoviště typu Park + Ride, jednali brněnští radní. Původních 11 lokalit, u kterých se bude prověřovat způsobilost pro výstavbu těchto parkovišť, se rozšíří o oblasti v ulicích Schwaigrova, Okružní a Ostravská.

Brněnské komunikace nyní prověří nově vytipovaná místa z hlediska proveditelnosti. V potaz přitom budou brát vhodné pozemky v oblastech nebo napojení lokalit na městskou hromadnou dopravu. „Za poslední měsíce jsme výrazně pokročili v prověřování vhodnosti různých lokalit. Aby byl systém komplexní, je nutné zajistit záchytná parkoviště na všech příjezdech do města z hlavních směrů. Proto nyní prověříme i ulici Okružní, která je důležitá nejen pro celou oblast Lesné. Dále zjistíme možnosti budování parkoviště na Ostravské ulici. Tu využívají zejména lidé přijíždějící ve směru z Olomouce. V dosahu obou ulic je vhodné napojení na MHD,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl. P+R parkoviště na ulici Schwaigrova ocení zase řidiči, kteří do města míří směrem od Bratislavy.

Už v dubnu bylo zadáno prověření dalších vytipovaných lokalit. Na podzim by například měla vzniknout dokumentace pro územní rozhodnutí u parkovišť u nádraží v Králově Poli, v ulici Purkyňova nebo na Akademickém náměstí v ulici Šumavská. U parkovišť, kde to bude možné, se pracuje také s návrhy výsadby a následné údržby zeleně. V případě plánovaných lokalit pro vybudování parkovacích domů se město snaží zohlednit efektivní využívání objektu. Částečně tak může parkovací dům fungovat v režimu P+R a zčásti může sloužit například rezidentům nebo návštěvníkům.

Řidiči se v Brně dlouhodobě potýkají s nedostačující kapacitou parkovacích míst. Právě P+R by mohly tento problém pomoci řešit. Cílem je umístit parkovací stání typu P+R do blízkosti přestupních uzlů a městské hromadné dopravy obecně. Lidé mohou své vozy pohodlně nechat na okraji města a do zbytku Brna pokračovat MHD. Vyhnou se tak dopravním zácpám a obtížnému hledání volných míst v centru.