Ceny rezidentního parkování se na konci září změní

Brno, 10. července 2019 – Nový ceník rezidentního parkování, který začne platit zároveň s novými pravidly od konce září, schválili brněnští radní. Rezidenti i abonenti ušetří, návštěvníci budou mít nově možnost výhodnějšího předplatného. Nový ceník je dalším krokem k realizaci koncepce rezidentního parkování, kterou rada města schválila už v dubnu.

Rezidenti zaplatí od 30. září za první oprávnění 200 korun. Oprávnění pro druhé auto vyjde na 8 tisíc korun, třetí a každé další pak bude stát 12 tisíc korun. Abonenti dají za první oprávnění 4 tisíce, za každé další pak 18 tisíc korun.

Nově bude pro zónu B umožněno koupit si dlouhodobé návštěvnické předplatné. Bez ohledu na to, zda má řidič v oblasti trvalé bydliště či sídlo firmy, může si koupit týdenní (400 korun), měsíční (1200 korun) nebo roční (12 tisíc korun) oprávnění. To mu umožní parkovat v širším centru vymezeným zelenou zónou B v době od 6 do 17 hodin. „Pokud někdo dojíždí do určité oblasti pravidelně, ale není rezident ani abonent, může s tímto oprávněním ušetřit. Zároveň se po 17. hodině místa uvolní, což umožňuje rezidentům pohodlnější parkování po návratu ze zaměstnání,“ vysvětlil radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Návštěvníci bez předplatného nebudou v zóně A platit prvních 30 minut stání, každá další hodina pak v parkomatech nebo pomocí SMS vyjde na 40 korun. V zóně B bude zdarma celá první hodina parkování, další bude za 30 korun. První hodina bude zdarma i pro parkující v zóně C. Každá další hodina je bude stát 20 korun.

Rezidenti budou mít k dispozici navíc volné parkovací hodiny. V zónách A a B se jedná o 200 hodin s možností dokoupit dalších 100 za 100 korun. V zóně C mají rezidenti 100 hodin zdarma a mohou za 100 Kč dokoupit dalších 50. „Tyto volné hodiny mohou rezidenti využít pro parkování svých návštěv, babiček na hlídání, řemeslníků, kteří k nim přijeli, a podobně,“ doplnil Petr Kratochvíl.