Žebětín, Bystrc a Kohoutovice propojí nová cyklostezka

Brno, 27. června 2019 - Komfortnější cestu budou mít cyklisté nově mezi Žebětínem, horní částí Bystrce a Kohoutovicemi. Brněnští radní schválili výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na této cyklostezce. Jde o vítězný projekt z prvního ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás.

Ve středu 19. června byla slavnostně převzata dokončená a povolená projektová dokumentace vítězného projektu prvního ročníku Dáme na vás s názvem „Propojení Žebětína i horní části Bystrce s Kohoutovicemi pro pěší i cyklisty“. Tato projektová dokumentace je podkladem pro vybudování cyklostezky, která propojí zmíněné městské části.

Navrhovatel projektu Oldřich Drápal přišel s nápadem na zpracování projektové dokumentace pro vybudování cyklostezky, která by vyřešila problém bariéry – Staré dálnice – rozdělující město Brno. „Stará dálnice odděluje městskou část Žebětín od zbytku Brna a jak pro cyklisty, tak i pěší je toto místo, co se týče bezpečnosti, zcela nepřekonatelnou překážkou. Smyslem projektu bylo zpracovat studii, která navrhne propojení obory Holedná, Kohoutovic a tím i centra Brna s Žebětínem, sídlištěm Kamechy i celou horní částí Bystrce,“ vysvětlil Drápal.

„Využíváme pozemků cest po pozemkových úpravách z roku 2007. Trasa končí v oboře Holedná, odkud se dá bezpečně dojet do Bystrce nebo do Kohoutovic. Je využit i tunýlek pod Starou dálnicí k podjezdu pod touto frekventovanou vozovkou. Komunikace budou postavené se živičným povrchem a při vjezdu do obory bude zbudována speciální brána a rošt proti úniku zvěře podle požadavků Lesů města Brna. Stavba by měla být vyhotovena do konce letošního roku. Bezpečně odvede pěší a cyklistickou dopravu ze Žebětína,“ doplnil popis následné realizace starosta městské části Brno-Žebětín Vít Beran.

Projekt „Propojení Žebětína i horní části Bystrce s Kohoutovicemi pro pěší i cyklisty“ zvítězil v prvním ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás v roce 2017 a získal 2 031 hlasů. Celkové náklady dosáhly 712 tisíc korun. „Při navrhování projektů a následném hlasování lidé velmi často podporují sportovní aktivity a revitalizaci či oživení svého okolí. V tomto případě se naplní oba účely. Cyklostezka se navíc dotkne hned tří městských částí a bude tak sloužit velkému počtu obyvatel, což nás pochopitelně těší,“ řekl druhý náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.