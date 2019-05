Třítýdenní festival na Pohořelci ukáže, jak se může město rozvíjet

Brno, 28. května 2019 – Festival, který probíhá od 25. května do 16. června na Pohořelci, se zaměří na budoucnost Brna a Brňanů. Třítýdenní akce ve svém programu představí, jak mohou vypadat brněnská náměstí a parky, kde se budou ve městě stavět byty, kam si vyrazit za sportem a další.

Cílem festivalu, který se uskuteční na prostranství vedle obchodního domu Centrum, je zabydlet nevyužitý prostor a zároveň tím ukázat principy vize rozvoje města #brno2050 v praxi. Lidé se tu budou moci seznámit s hodnotami, na kterých Brno staví své budoucí cíle, i s praktickými ukázkami oživení veřejného prostoru, adaptačními opatřeními na klimatické změny nebo s využitím obnovitelných zdrojů. Budoucnost města představí veřejnosti výstava, přednášky, workshopy i tematické procházky.

„Strategii #brno2050 vytvořilo město ve spolupráci s řadou institucí i samotných Brňanů. Rádi bychom takto ukázali, že přispět k naplnění našich cílů můžeme všichni. Chtěli bychom Brňanům ukázat, že kromě toho, jak se Brno mění díky projektům města a řady dalších partnerů, kteří společně tvoří městský ekosystém – od univerzit a výzkumných center přes podnikatele až po neziskový sektor – mají zároveň i obyvatelé města sami možnost mnoho věcí měnit svým chováním a aktivitami. Třeba i za podpory města,“ vysvětlil náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný. V praxi už takto funguje například participativní rozpočet nebo dotační tituly na oživení nábřeží a vnitrobloků.

Pro uspořádání akce bylo zdánlivě paradoxně vybráno jedno z dosud nejzanedbanějších prostranství v centru města. To se i díky zásahu architektů na tři týdny promění v živé atraktivní místo. Architekti z nevyužitého veřejného prostoru vytvoří dočasně nový bod na mapě Brna, který nabídne během dne zajímavý program a v noci do tohoto místa přinese aktivní život.

„Pro návštěvníky je připravena instalace, která umožňuje pomocí názorné nafukovací konstrukce vidět objem odpovídající jedné tuně CO2. To pak pomáhá návštěvníkům si okamžitě uvědomit problematiku spojenou s klimatickou změnou. Navíc je ‚nafukovadlo‘, které zde bude tvořit dominantní prvek, celé vyrobené a dodané místní firmou. To stejné se týká i venkovního mobiliáře, který je též produktem moravských a českých výrobců,“ popsali instalaci její navrhovatelé architekti Viktor Odstrčilík z KOGAA Studio a Vojtěch Lekeš z NEXT Institute.

Dějištěm programu nebude jen Pohořelec. „V plánu máme několik tematických procházek a exkurzí, abychom zájemcům přiblížili problematiku rozvoje a fungování města přímo na místě. Vydáme se třeba do spalovny, která přetváří odpad na energii pro vytápění domů, do čistírny odpadních vod, která pomáhá udržet čisté řeky, či do Otevřené zahrady, kde uvidíte, jak funguje pasivní dům. V ulicích si ukážeme, jak působí vizuální smog,“ shrnuje Tomáš Koláčný.