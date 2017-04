Brno-střed zkouší zájem o nádoby na bioodpad

Brno, 5. dubna 2017 - Městská část Brno-střed spustila od začátku dubna pilotní projekt třídění bioodpadu přímo v domech. Projekt navazuje na velmi úspěšný projekt černé za barevné motivující ke třídění odpadu co nejblíže k domácnostem. Pro vyzkoušení zájmu o hnědé nádoby na bioodpad umístěné přímo v domech byla zvolena oblast Stránice a okolí, ohraničená ulicemi Hlinky, Úvoz a Údolní. Pokud se pilotní projekt osvědčí, budou hnědé nádoby nabídnuty i v dalších lokalitách městské části.

Uvedená oblast byla pro první fázi pilotního projektu vybrána záměrně, protože v ní citelně chybí sběrné středisko, které bylo zrušeno výstavbou kruhového objezdu na Vaňkově náměstí. Obyvatelé tak nemají kam bioodpad v rozumné vzdálenosti odevzdávat. Pokud se projekt osvědčí, budou hnědé nádoby nabídnuty i v dalších lokalitách městské části.

"Po nabídce separovat papír a plasty přímo v domech přicházíme s pilotním projektem třídění bioodpadu. Ten tvoří až polovinu směsného odpadu, přestože je cennou surovinou, která zvyšuje úrodnost a absorpční schopnosti půdy. Přitom snižující se úrodnost půdy je pro ČR z hlediska potravinové soběstačnosti zásadní," říká k projektu Mgr. Jasna Flamiková, místostarostka MČ Brno-střed.

Obyvatelé, bydlící v oblasti, kde je pilotní projekt zaváděn, se mohou o hnědou nádobu přihlásit e-mailem na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nebo na tel.: 542 526 341.

Projekt černé za barevné, který v městské části Brno-střed probíhá už od loňského podzimu, zajišťuje občanům pohodlnější třídění papíru a plastů přímo v domech. Zájem předčil všechna očekávání, o barevné kontejnery se přihlásilo přes 450 soukromých domů, dalších cca 150 doporučila pro umístění Správa nemovitostí městské části Brno-střed. Projekt nijak neomezí stávající barevné kontejnery, ty na ulicích zatím zůstanou, ale bude vyhodnocováno jejich využívání.

"Brnu-střed určitě na kráse nepřidává množství ošklivých přeplněných kontejnerů v ulicích. Proto jsem rád, že jsme se do řešení situace pustili a hlavně, že občané to vnímají stejně a že se do projektu třídění plastu a papíru, a věřím, že nyní i do třídění bioodpadu, aktivně zapojují," hodnotí projekt třídění v domech Martin Landa, starosta MČ Brno-střed.

foto: ilustrační