Na Kraví hoře vyrostl Poesiomat, nabízí Skácela, Janáčka i slavnou brněnskou píseň
Brno, 23. července 2026 - Připomíná výdech z lodi nebo periskop ponorky. Má kliku a po zatočení zpívá a vypráví o místě, kde stojí. Na Kraví hoře v Brně vyrostl v pondělí 20. července tzv. Poesiomat. Nabízí poetická díla oblíbených brněnských autorů a autorek, básně pro děti či slavné hudební skladby. Poesiomat uvedli slavnostně do provozu starosta městské Brno-střed Vojtěch Mencl, oblíbený brněnský herec a principál Bolek Polívka, autor projektu Ondřej Kobza a další hosté.
Poesiomaty umisťuje od roku 2015 do ulic českých i zahraničních měst spolek Piána na ulici zakladatele Ondřeje Kobzy. „Poesiomaty byly původně zamýšleny především jako jukeboxy na poezii. Jeden z prvních stojí také dodnes v areálu brněnské Otevřené zahrady, kde je přístupný v rámci otevíracích hodin. Poesiomaty se ale pak postupem času vyvinuly do podoby média, které vypráví příběh místa z pohledu hudby, literatury nebo historie,” popsal autor projektu Ondřej Kobza.
Poesiomat na Kraví hoře tak připomíná různé významné osobnosti. A to nejen ze světa literatury. „Jedná se o první volně přístupný poesiomat, který se nachází na území městské části. Jde o způsob, jak lidem připomínat známé brněnské umělce a osobnosti spjaté s městem. Příchozí si mohou poslechnout například úryvky z děl básníků Oldřicha Mikuláška, Františka Halase, Ivana Blatného nebo nahrávky nedávno zesnulé historičky Mileny Flodrové,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl (ODS).
Štědroň, Uhde, Janáček a sedmikrásky nad Brnem
Lidé se mohou těšit také na oblíbenou píseň od Josefa Kainara a Gustava Broma Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem. „Kde jinde než na Kraví hoře by lidé měli sledovat hvězdy nad Brnem při poslechu této ikonické písně,” glosoval Kobza.
Dramaturgie nabídne i spoustu pro Brňany známých hlasů. „Do nahrávání se zapojily osobnosti jako Milan Uhde, který vypráví o Janáčkovi, nebo Miloš Štědroň, jenž zase recituje Skácela a své vtipné překlady básní do hanáčtiny,” dodává.
Nejdříve poetická mluvítko, poté sousedská slavnost
Svůj hlas Poesiomatu v Brně propůjčili herci Jan Kolařík, Michal Bumbálek a Tereza Maxmilián Marečková. Poesiomat vznikl díky podpoře městské části Brno-střed a organizace Kávéeska.
„Městská část Brno-střed se společně s Kávéeskou na celé akci podílí organizačně i finančně. Jde o další spolupráci se spolkem Piána na ulici. Společně například každoročně pořádáme akci Stůl ve středu, která se letos už potřetí uskuteční v parku na Moravském náměstí,“ pozval 3. místostarosta městské části Brno-střed Roman Kotěra (ODS) na chystanou sousedskou slavnost, která se uskuteční ve středu 29. července.
Poesiomat na Kraví hoře je pátým zařízením svého druhu v Brně a širším okolí. Poetická mluvítka oslovují kolemjdoucí v Kohoutovicích, před Káznicí na Cejlu, u Ríšovy studánky v Podkomorských lesích a vůbec první Poesiomat v Brně promlouvá v areálu Otevřené zahrady. Po světě pak stojí více než stovka Poesiomatů, lidé na ně můžou narazit v americkém Buffalu, norském Larviku, finských Helsinkách, kazašské Astaně nebo vietnamském Hanoji.
Zdroj a foto: MČ Brno-střed
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