AutenTICké prohlídky odhalují skutečné Brno
Brno, 29. srpna 2025 – Brno, jaké opravdu je. Bez pozlátek, bez klišé, zato v celé své mnohotvárnosti – takovou podobu města představí i na podzim cyklus AutenTICkých prohlídek a přednášek, který připravuje TIC BRNO. Série tematických vycházek, krátkých výletů a odborných setkání je určena těm, kteří chtějí proniknout pod povrch a poznat město do hloubky – skrze architekturu, historii, přírodu, literaturu i současný život.
Za jednotlivými procházkami stojí průvodci a odborníci, kteří Brno nejen znají, ale také jej milují a dokážou návštěvníky vtáhnout do prostředí, o němž vyprávějí. Podzimní cyklus nabídne řadu nových tras, například: Kolonie Černovičky a Podstránská s výstupem na Stránskou skálu, Zahrady babího léta (prohlídka zahrad tří sousedících vil), Škrobárny a chemická továrna Hochstetter a Schickardt, Beze stopy: Arizace židovského Brna, nebo Německé osobnosti v Brně.
Speciální nabídku přinášejí Dny evropského dědictví (9.–14. září 2025), kdy bude možné absolvovat tři mimořádné prohlídky za zvýhodněnou cenu – po kolonii Nový dům, po uměleckých instalacích festivalu Brno Art Open v okolí Žlutého kopce a komentovanou prohlídku kostela sv. Jakuba s projektantem jeho rekonstrukce.
Vzhledem k nevyzpytatelnému podzimnímu počasí rozšířil TIC BRNO také nabídku přednášek. Zájemci se mohou těšit například na témata Mezinárodní strojírenský veletrh, Secese a její stylové proměny, Rodiny Weinmannů, Stiassni a Offermannů v Brně, Jak vznikala kniha Fenomén Zbrojovka, nebo Slévárna UXA, kterou připomíná také hlavní fotografie podzimního bloku.
Podzimní fotografie Romana France
Cyklus tradičně doprovází fotografie Romana France, brněnského fotografa známého svým originálním přístupem k inscenované a portrétní fotografii. Franc nezachycuje modelky, VIP osobnosti či známé tváře, ale skutečné Brňany a Brňanky.
Brněnská slévárna UXA, založená v roce 1886 na ulici Plotní podnikavým Vojtěchem Uxou, je poslední fungující industriální fabrikou v samotném centru Brna. Její výraznou současnou postavou je slévárenský mistr Richard Večeřa, který tady diriguje stovku dělníků z různých koutů světa (od Nepálu po Moldavsko) a přitom hlídá kvalitu litiny.
„Richard je pro mě multifukční osobnost, která nejen skvěle zvládá svoji práci, ale taky třeba pořádá legendární festival Hovada z Vojkovic a je kapelníkem a zpěvákem thrash metalové kapely Disgast. Tričko Iron Maiden, které má u mě na fotce, tak nosí jen na koncerty Kabátů – jak nám s úsměvem prozradil během focení. Jeho velkým koníčkem je i historie a šíření osvěty slévárenství a samotné fabriky,“ zmínil o Večeřovi autor fotky Roman Franc.
Nad svým pracovním stolem ve slévárně má Richard Večeřa pentagram a kousek vedle motivační nápis METAL or DIE. No a fotografie tohoto šampiona železa a litiny? Ta je náladou skvěle podzimní! Ochlazuje se a fabrika, kde pracuje, vládne ohněm, párou, potem, litinou a černotou.
Cyklus autentických prohlídek vzniká v produkci TIC BRNO a dlouhodobě patří k vyhledávaným programům pro obyvatele i návštěvníky města. AutenTICké Brno ukazuje město takové, jaké skutečně je – rozmanité, živé, plné příběhů a osobností, které stojí za to poznat.
Zdroj a foto: TIC BRNO/Jiřina Rittichová
