Kohoutovice chystají gurmánský festival i jarmark

Brno, 3. května 2024 - Zábavu pro celou rodinu nabídne Kohoutovický jarmark a Festival gurmánů. Ty vypuknou v neděli 12. května v 10 hodin na prostranství před poliklinikou v Brně-Kohoutovicích. Těšit se můžete na trhy s lokálními produkty pod širým nebem, doprovodný program se zpěváky, tanečníky a moderátorem, pro děti budou připraveny dílničky, kolotoč a střelnice, soutěžní menu místních restaurací, ochutnávky vín a piv a gastronomické speciality.

„Na naše Kohoutovické trhy jsem opravdu hrdý, už se u nás staly tradicí, a to je něco neuvěřitelného, protože ještě před pár lety by to nikoho nenapadlo. Myslím, že nejeden senior se těší na lidové písničky v podání harmonikářky Terezky, na řeznictví na kolech a na dobré jídlo a pivo. Rodiče potěší dílničky pro děti. Program bude bohatý i na vystoupení místních kroužků, jako jsou mažoretky a stepařky. Samozřejmě se těším i na dobroty a zábavu, ale nejvíce na to, až si se všemi Kohoutovičáky zase popovídáme,“ popisuje Michal Velička, místostarosta (ODS).

Starosta Kohoutovic Jakub Hruška (KDU-ČSL) zdůrazňuje: „Nejvíce se těším na srdečná setkání s občany Kohoutovic. Právě v nich tkví kouzlo našeho jarmarku. To oni budou moci na jarmarku vyjádřit svůj názor. Na stánku městské části budou na mapě vyznačovat místa, která mají rádi, a naopak ta, kde je potřeba něco opravit nebo se tam necítí v bezpečí. Mapa nám pomůže sestavit priority, kam zaměřit naše úsilí. Bezpečnost a pocit jistoty jsou základními hodnotami, které se snažíme všemi dostupnými prostředky chránit.“

Městská část reaguje na apel občanů. Z online diskuzí zaznívá požadavek na řešení bezpečnostní situace. V diskusích se objevují pojmy jako přepadení, narušení veřejného pořádku a vystěhování nežádoucích osob z domů. Městská část v součinnosti s Odborem dopravy města Brna, Brněnskými komunikacemi a Mětskou policií Brno dlouhodobě pracuje na přípravě instalace kamerového systému. I když se jedná o projekt trvající již několik let, nyní se posouvá do další velké fáze. Aktuálně jsou instalovány optické kabely zajišťující chod kamer. Dalším krokem je požadavek na zvýšení intenzity hlídek policie.

Vrcholem Kohoutovického jarmarku bude slavnostní vyhlášení vítězů. Zástupci městské části předají prestižní Zlatého kohouta podniku, který v anketě mezi návštěvníky získal nejvíce hlasů. Druhé ocenění si odnese stánek, který si získal srdce diváků a nejvíce je oslovil svým konceptem a atmosférou.

Zdroj: MČ Brno-Kohoutovice, foto: Ingimage