Den Evropy 2024 v Brně nabídne zábavu i nové příležitosti

Brno, 26. dubna 2024 - I letos se bude v Brně 9. 5. slavit Den Evropy. Open air program na Moravském náměstí – u Jošta začne ve 14 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na show Malalata DJs, AZ-kvíz s Alešem Zbořilem, hudební vystoupení Muzikantů na tripu a akustického hudebního dua Dvoje, módní přehlídku Střední školy umění a designu, debaty s významnými hosty, informační stánky zaměřené nejen na příležitosti v zahraničí, inovace a projekty, na které Jihomoravský kraj a město Brno získaly podporu EU, a další doprovodný program až do večerních hodin. Hlavním organizátorem akce je Europe Direct Brno.

„Našich prvních dvacet let v Evropské unii přineslo obrovský rozvoj v mnoha ohledech. A nemyslím tím jen v otázkách ekonomických, ale i společenských. Spousta lidí už se běžně identifikuje jako Evropané a v evropském kontextu přemýšlí o svém studiu, bydlení nebo práci. Velké změny se za tu dobu udály i v Brně. Stačí se rozhlédnout kolem a všimnout si nových nebo opravených domů, památek, silnic, stezek, ale i programů kvalitnější péče týkajících se sociálních služeb nebo životního prostředí. V průběhu let Brno získalo od Evropské unie na různé projekty více než 12,6 miliard korun a řada věcí by bez toho patrně vůbec nevznikla," podotkla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Zatímco v Praze se pravidelně slaví na Střeleckém ostrově, v Brně má Den Evropy každý rok trochu jinou formu. Letošní „street party“ pro veřejnost plnou informací a kultury organizuje informační středisko Europe Direct Brno ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně, Magistrátem města Brna, Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Kanceláří Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci a Eurocentrem Brno. Akce se také zúčastní zástupci Domu zahraniční spolupráce, školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka, Agentury pro podnikání a inovace, Centra pro cizince, VIDA! centra, Mladiinfo ČR, Mendelovy univerzity v Brně, Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického, Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno a Střední školy grafické Brno. Za grafickým vizuálem akce stojí studenti Střední školy grafické Brno.

V rámci programu od 14:00 do 20:00 se můžete těšit na podiu u sochy Jošta na módní přehlídku Střední školy umění a designu, debaty s významnými hosty, hudební vystoupení energického hudebního dua Dvoje a Muzikanti na tripu, AZ-kvíz a show Malalata DJs. Od 20:00 do 21:00 bude program pokračovat open air koncertem Janáčkova akademického orchestru u Hudební fakulty JAMU na Komenského nám. 6.

Během celého odpoledne můžete využít malování na obličej, tematický foto koutek zdarma, chillout zónu Hitrádia City Brno nebo zkusit štěstí v soutěžním kvízu. Na každém ze stánků se můžete poradit ohledně odpovědí a po odevzdání se zúčastnit slosování o ceny.

Na stánku se potkáte se zástupci následujících organizací: Europe Direct Brno, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Eurocentrum Brno, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, Magistrát města Brna, Dům zahraniční spolupráce, Mladiinfo ČR, Centrum pro cizince, Agentura pro podnikání a inovace, školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka, Střední škola grafická, Mendelova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Vysoké učení technické, VIDA! centrum a Hitrádio City Brno.

Akce se koná pod záštitou v rámci výročí 20 let České republiky v Evropské unii a záštitami vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Moniky Ladmanové, primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové a hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage