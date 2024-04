V Lužánkách padl rekord, podařilo se darovat devatenáct litrů krve

Brno, 13. dubna 2024 – Pět desítek zaměstnanců a zaměstnankyň, externistů a externistek i přátel Střediska volného času Lužánky, výjezdní tým z Fakultní nemocnice Brno a jedno dopoledne na pracovišti Lidická. Cílem byla akce “Modrá dává červenou”, jak ji označila organizátorka a lužánecká zaměstnankyně Hana Kučerová. Kolegové se spojili pro dobrou věc a darovali krev, které je v nemocnicích stále nedostatek. Mobilní odběr se v Lužánkách pořádal už potřetí a rekordní počet dárců a dárkyň věnoval téměř devatenáct litrů krve.

Jak strhnout k darování krve co nejvíc lidí, včetně prvodárců? Přes výzvu mezi kolegy a kamarády! V SVČ Lužánky se sešlo přes padesát kolegů, kolegyň a přátel, kteří si při odběru pochvalovali příjemnou atmosféru a hlavně prostředí, které je jim blízké.

„Daruji krev dlouhodobě, protože mi to dává obrovský smysl. A protože pro někoho může být překážka se poprvé rozhodnout, je taková společná akce přesně tou ideální první zkušeností. V pohodové atmosféře, se super transfuzním týmem z Bohunic, s podporou kolegů, ve známém místě a v klidu. Moc mě těší, že do toho kolegové interní i externí jdou a že spousta z nich byla právě poprvé darovat na této akci. Pro soutěživce je možnost i trocha hecíku v podobě interní soutěže, kdo dřív odevzdá těch 450 ml. Ale holky z transfuzky musí trošku zavřít oči, protože soutěž sem tak úplně nepatří, ale taky je to nakonec baví,” okomentoval ředitel SVČ Lužánky Jan “Žokej” Ondroušek.

Celá akce se plánovala dlouho dopředu, protože transfuzní oddělení pořádá jen dva výjezdní odběry měsíčně a je o ně stále velký zájem. Den D padl na čtvrtek 11. dubna. Dárci a dárkyně chodili už od 7:30 v půlhodinových intervalech a odběr probíhal až do 11:30 hodin dopoledne. Přišlo i několik zájemců, kteří bydlí nebo pracují nedaleko parku a zaujala je možnost darovat krev přímo v budově Lužánek.

A kde se v Lužánkách zrodil nápad zajistit hromadný odběr krve? U zaměstnankyně Hany Kučerové, pro kterou byla motivace vlastní zkušenost v bohunické nemocnici. „Mám velkou radost, že spousta prvodárců, kteří se účastnili výjezdního odběru minulý rok, chodí od té doby pravidelně, a že se opět podařilo strhnout vlnu zájmu. A ráda bych rozšířila tradici o zápis kolegů do registru dárců kostní dřeně,” zmínila další plány Kučerová.

Zdroj a foto: SVČ Lužánky/Hana Kučerová