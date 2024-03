Dvě třetiny táborů Lužánek se obsadily za pouhý měsíc

Brno, 29. února 2024 - Obliba letních táborů se opět potvrdila. I přesto, že Středisko volného času Lužánky rozšířilo letní nabídku, obsazenost je podobná jako uplynulé roky. Z dvou set sedmdesáti pobytových a příměstských táborů pro více než šest tisíc dětí zbývají poslední místa na sedmdesáti z nich pro zhruba tisícovku účastníků. Nově mohou děti vyrazit na tábor i do Kuřimi třeba na koně, a to díky propojení Domu dětí a mládeže Kuřim se SVČ Lužánky.

Starat se o zvířátka, vařit, tvořit v ateliéru a kutit v dílně, hrát na hudební nástroj, šít, programovat, učit se cirkusáckou akrobacii anebo si užít adrenalin v lanovém centru. Právě tak budou trávit letní prázdniny děti, které už rodiče přihlásili na příměstské a pobytové tábory v SVČ Lužánky. Tyto aktivity patří už tradičně k nejrychleji obsazeným.

„Rekordmanem v počtu přihlášených je tematický příměstský tábor pro předškoláky s klokanem, také adaptace příběhu Tlapková patrola a novinka, kterou je tábor na bruslích. Tady jsou velké převisy. Máme vyšší počet náhradníků, než je kapacita tábora. Velký zájem je také o příměstské tábory Po stopách brněnských záhad, Cesta kolem světa, Tábory pod lany, tematické s Mimoni, Harrym Potterem, dinosaury, roboty, tvořením a legem. Z pobytových táborů jsou oblíbené ty pro rodiče s dětmi nebo sourozence,” uvedl ředitel SVČ Lužánky Jan Ondroušek.

Zájemci však nemusí zoufat, stále zbývají volná místa nebo možnost stát se náhradníkem na desítkách táborů.

„V létě se děti ještě mohou stát třeba mažoretkami, filmaři nebo členy Louka bandu. Naučí se gymnastické kousky, vyrazí za keškami, na vodu, na kola, do keramického ateliéru nebo na prkna, která znamenají svět,” zmínila PR manažerka Kristýna Kolibová.

Středisko volného času Lužánky nabízí v létě aktivity pro děti a dospívající od 4 do 18 let, některé jsou i pro dospělé ve věku kolem 20 let. Jedná se o různá soustředění a podpora rozvoje v konkrétním oboru, takzvané tábory pro nadané. Rodiče mohou vybírat z příměstských táborů na dvanácti místech v Brně a okolí nebo mohou volit z pobytových v přírodě. Děti zavítají třeba na Vysočinu, do okolí Olomouce, na jižní Moravu nebo do jižních Čech. Cena se pohybuje od dvou tisíc do tří a půl tisíce korun na týden u příměstských táborů, v případě pobytových kolem čtyř až šest a půl tisíce korun na jeden nebo dva týdny. Těšení na léto začíná přihlášením na tábor na luzanky.cz.

Zdroj a foto: SVČ Lužánky