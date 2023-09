Dny AI v Brně ukážou samořiditelná auta nebo roboty

Brno, 25. září 2023 - Hackathon, workshopy, videohry i dílničky s AI – i to je součástí letošního programu Dnů AI, které letos pořádají spolky Brno.AI, prg.ai ve spolupráci s agenturou CzechInvest a dalšími partnery hned ve čtyřech městech České republiky. Dny AI startují v Brně, kde je na programu v týdnu od 9. do 15. října více než 20 akcí.

V dalších týdnech pak následují se svými programy Plzeň, Ostrava a na přelomu října a listopadu Praha, kde mimo jiné proběhne vyhlášení AI Awards, jediného oborového ocenění v oblasti umělé inteligence.

Dny AI 2023 odstartují 9. října v Brně, kde se konal již loňský první ročník. Účastníci se během celého týdne mohou těšit na nejrůznější formáty akcí – mimo přednášek a prezentací bude velká část programu věnována workshopům, panelovým diskuzím, hackathonům nebo třeba kvízům. „Jsme rádi, že se podařilo úsilí věnované loňskému ročníku přetavit v ambicióznější projekt a Dny AI představíme ve třech dalších městech. Vedle propojování členů ekosystému se snažíme také o zviditelnění regionů. Po brněnských Dnech jsme zaznamenali velmi pozitivní ohlasy a věřím, že na to navážeme i ve větším měřítku,“ uvádí Jan Bárta, koordinátor platformy Brno.AI, která stála za prvním brněnským ročníkem. Společným jmenovatelem všech akcí v Brně bude letos praktičnost. Každý návštěvník Dnů AI si od zkušených průvodců světem umělé inteligence odnese nové poznatky a podněty.

Byznysová sekce AI 4 Business kombinuje sdílení zkušeností z praxe od těch nejpovolanějších s úzce zaměřenými semináři. Zástupci brněnských firem se mohou přijít inspirovat a potkat s brněnskou AI scénou – Gauss Algorithmic, Datamole, Deloitte, Yunex traffic a další.

Se vzděláváním je spjatá páteční akce AI 4 Talents. Skrze ukázky využití AI například ve videohrách či u robota Peppera se pokusí nadchnout pro tuto technologii či přímo studium v oboru nadějné brněnské teenagery. Podobně se tak i v pondělí bude konat AI 4 Edu určené primárně učitelům ZŠ, SŠ a dalším pedagogickým pracovníkům, a to na téma Pátrání po intelektu budoucnosti.

Nejširší záběr aplikací AI představí sekce zaměřené na veřejnost – od školáků po seniory. První ze zmíněných pod názvem AI 4 All ukáže propojení umělé inteligence s reálným světem. Vedle testování možností generativní AI bude možné prozkoumat blíže třeba pokrok samořídících vozidel, a to konkrétně v sobotu 14. 10. 2023 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. V odpolední části programu si účastníci budou moci zahrát AZ kvíz na cestách, ve kterém se utká stroj s člověkem. Pro děti od věku 8 let budou připravené dílničky s umělou inteligencí či vychytávky s AI appkami.

Poslední sekce cílí na výzkum a veřejnou správu. AI 4 Research nabídne mimo jiné showcase českých výzkumných i průmyslových skupin program na VUT věnovaný rozpoznávání řeči a zpracování přirozeného jazyka (NLP).

Spolu s hlavním programem se v největších českých městech umělá inteligence představí také skrze akce partnerů. Do letošního programu se zapojily desítky subjektů. Mezi nejzajímavější brněnské akce bude jistě patřit kreativní odpoledne v KUMSTu pod názvem Pravidla se změnila, dále hackthony AI a no code/low code – „hackaton” a AI Sprint: Večerní programátorský hackathon kreativity a Google technologií, či celodenní akce Den s AI: nejnovější trendy a inovace v oboru pořádaný v Impact Hubu a další. Detailní program brněnského týdne je k dispozici na webu dny-ai.cz/. Většina z akcí v rámci Dnů AI je pro návštěvníky zdarma, některé jsou podmíněné online registrací.

Zdroj: JIC, foto: Ingimage