Na výstavišti budou lidé moci poslat svá kola na pomoc do Afriky

Brno, 8. září 2023 - Pro někoho staré kolo bez využití, pro jiného cesta k lepšímu životu. Díky projektu Kola pro Afriku mohou jízdní kola, která u nás už nenajdou využití, pomáhat na tomto kontinentu. V Gambii – obrazně řečeno – přiblíží děti ke vzdělávání. Sbírka, do níž je možné přispět i nevyužitým cyklomateriálem, se uskuteční od 21. do 23. září v pavilonu Y na brněnském výstavišti.

„Projekt Kola pro Afriku umožňuje sbírat stará kola, opravit je a poslat do africké Gambie. Tam slouží žákům zapojených škol, kteří se často musejí přepravovat na značné vzdálenosti. Přibližují tak děti ke vzdělání. Některá kola jsou distribuována také znevýhodněným dětem v České republice. Do sbírky je možné přinést i cyklistický materiál, který by po opravě mohl ještě sloužit. Lidé mohou vše přinést do pavilonu Y na brněnském výstavišti 21. a 22. září od 14 do 18 hodin a 23. září od 10 do 18 hodin. Každý dárce dostane malou odměnu v podobě lékárničky, reflexního přívěsku nebo zvonku na kolo,“ uvedl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Pro Gambii jsou nejvhodnější kola MTB 26" s ocelovým rámem, ale využití najdou i jiné typy. Jízdní kola, která se nehodí pro použití v Africe, opraví v sociální dílně v Ostravě i ve věznici v Heřmanicích a lidé si je mohou koupit v benefičním e-shopu www.kolaprokola.cz. Výtěžek pomáhá financovat celý projekt. Vedle dětí pomáhají kola z České republiky i dospělým. Spolupracovníci přímo v Gambii se totiž učí kola servisovat a opravovat.

Veškeré informace o projektu, který pomáhá žákům, ale díky sociální dílně také lidem v obtížných životních situacích, najdou zájemci na webu kolaproafriku.cz.

Zdroj: TIS MMB