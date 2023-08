Brno oživily mozaiky v kavárně, sochy ve vile a fotky v tramvaji

Brno, 15. srpna 2023 - Jedni opracovávali pískovcové bloky, druzí skládali mozaiky. Obě skupiny dospělých účastníků a studentů pojí letní kurzy pod vedením odborníků v lužáneckém pracovišti Lidická. Několik dní intenzivní práce mají za sebou a výsledkem se mohou kochat návštěvníci brněnské kavárny v centru Brna a také zahrady Vily Löw-Beer po celé letní prázdniny. A v srpnu přibyla ještě třetí výstava fotografií z projektu Schovala jsem se za list, která putuje po Brně v galerijní tramvaji.

Kurzu Mozaiky se letos zúčastnilo sedmnáct autorů. Někteří z nich už vlastní několik rozměrných mozaik z předchozích ročníků, ovšem přibyli i nováčci, kteří se s technikou zpracování mozaiky i s námětem seznámili poprvé. Většinou jsou to amatérští tvůrci. Pod vedením mistra mozaiky Libora Havlíčka však vznikla dokonalá díla, která zdobí kavárnu Mezzanine café na Údolní 15 v Brně.

„Každá autorka pojala mozaiku jinak. Nejenom ve výtvarném pojetí, ale také ve způsobu kladení či štípání úlomků. A to jak v replice obrazu Vincenta van Gogha, tak i na mozaice ztvárňující takřka vitrážovým stylem námět muže a ženy nebo letní motiv ženy v klobouku, zpracovaný pečlivým milým rukopisem. Šestnáctiletá autorka s poruchou autistického spektra, která se zajímá o včelařství a entomologii, vytvořila krásný obraz brouka,“ popsala zajímavosti už 18. ročníku legendárního kurzu, na který vždy navazuje výstava, organizátorka a lužánecká lektorka Ilona Kulíková.

Mladí studenti a dospělí, autoři pískovcových soch zase pracovali pod vedením lektora Petra Křiváka na Sochařském sympoziu, které se uskutečnilo potřinácté. Pouhých pět dní se snažilo šestnáct kurzistů ovládnout pískovcový kvádr. Jejich díla najdou Brňané v zahradě Vily Löw-Beer. „Nejčastěji se objevují jednoduché přírodní motivy jako list nebo ořech. Letos si mohou návštěvníci prohlédnout také makovici, šišku a tvar plodu, tedy objekty, které je možné dostatečně opracovat za pět krátkých dní,” konkretizovala sochy Kulíková.

Mozaiky v Mezzanine café můžete zhlédnout ve všední dny od 8 do 22 hodin, o víkendu od 10 do 22 hodin, a to až do 24. září. Zahrada Vily Löw-Beer, která je propojená se zahradou Vily Tugendhat, je volně přístupná denně od 10 do 20 hodin a sochařské umění tam můžete obdivovat do 29. září. „Návštěvu zahrady doporučuji. Je tam zeleno, stín, kavárna, dětské hřiště a do konce září i ty sochy,“ pozvala jedna z bývalých účastnic kurzu Eva Dittingerová. Oba kurzy a následné výstavy mají v Lužánkách dlouholetou tradici a účastníci se na ně rádi vrací.

Letošní třetí letní výstava z lužáneckého oddělení Výtvarka na Lidické představuje fotografie z projektu Schovala jsem se za list v putovní galerijní tramvaji. Cestující si mohou prohlédnout barevné snímky s vyobrazením domova od klientů stacionáře Schodová Gaudium, tedy od mentálně handicapovaných lidí, a černobílé od renomovaného fotografa prof. Jindřicha Štreita, zachycující také domácí prostředí a příběhy, které se odehrály před třiceti lety. Tramvaj s kulturním zážitkem objevíte snadno. Má číslo 1628 a její trasu můžete sledovat na webových stránkách. Bude jezdit na různých linkách až do konce září.

Foto: archív SVČ Lužánky