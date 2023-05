Dvě stě mladých herců a hereček se představí na festivalu Brnkání

Brno, 31. května 2023 – Do Brna přijíždí dvě stovky divadelních nadšenců a amatérských herců z celého Česka, aby ve čtyřech dnech od 1. do 4. června zahráli dvě desítky představení v lužáneckém pracovišti Lidická a Bezbariérovém divadle Barka. Chystá se 29. ročník nesoutěžní přehlídky dětských a mladých divadelních souborů Brnkání v režii Střediska volného času Lužánky, tentokrát s podtitulem Na kolejích.

Amatérské soubory z Brna, Ostravy, Pelhřimova nebo Frýdku-Místku se sejdou na začátku června v Lužánkách a v divadle Barka, aby uvedly svá představení. Festivalu Brnkání se účastní děti ve věku od 5 do 18 let a diváci se mohou těšit i na doprovodný program.

„Součástí budou akce podporující uměleckou stránku osobnosti jako happeningy, železničářský ples, outdoorová hra na motivy filmu Vražda v Orient expresu, výtvarné, literární, improvizační či taneční dílny, společné diskuse dětí a dospělých nebo vydávání časopisu,“ popisuje program Brnkání vedoucí divadelního souboru Brnkadla Petra Rychecká.

Přehlídku pořádají už tradičně děti i dospělí ze souboru Brnkadla, které působí v SVČ Lužánky přes třicet let. Festival se uskuteční za podpory Statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR. Organizátoři letos zvolili podtitul s názvem Na kolejích.

„Brnkání má vždy nějaké téma. Na kolejích proto, že spousta souborů k nám přijíždí vlakem, také proto, že to má rytmus, že na cestě z Lužánek do Barky nás natřesou šaliny. Je to paralela k tomu, že Brnkání je dopravním uzlem dětského divadla, jsou v tom dálky a vůně dobrodružství, léta i cestování. Protože nám to možná omluví nějaké to zpoždění. A nádraží jsou báječná místa setkávání, nadějí a úniků,” doplnila Rychecká.

Zdroj a foto: SVČ Lužánky