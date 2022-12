Lužánky představí ukrajinským dětem české Vánoce

Brno, 13. prosince 2022 – Mikulášská nadílka a vánoční besídky. Téměř stovka dětí z Ukrajiny se v adaptačních skupinách seznamuje s českými tradicemi a pohádkami na vlastní kůži. Pro rodiče připravují tři vystoupení především v českém a ukrajinském jazyce, některé písně budou i v ruském a anglickém jazyce. Uskuteční se 14. a 15 prosince pod vedením lektorek ze Střediska volného času Lužánky, a to v sídle spolku Vesna v centru Brna.

Perníková chaloupka, O koblížkovi a Grinch. Zpracování těchto tří pohádek chystají děti z Ukrajiny, které od září dochází každý všední den do sedmi adaptačních skupin. Děti jsou rozdělené podle věku, tedy předškoláci ve věku od 3 do 6 let a školáci od 7 do 15 let. Cílem je socializovat děti v českém prostředí především přes rozvoj mluvené i psané češtiny tak, aby byly připraveny na nástup do českých mateřských a základních škol. A od toho jsou mimo jiné říkanky, básničky a písničky, které “malí herci” trénují na vystoupení.

„S přípravami jsme začali už v říjnu, kdy děti vyráběly loutky a kulisy. Starší děti se inspirovaly knihami, pracovaly například s knihou Jeníček a Mařenka. Pro ty mladší jsme vymyslely básničky a písničky, na které budou tančit,” popsala koordinátorka českých lektorů v adaptačních skupinách Kamila Mewaldová.

Básničky se dětem hodily také v pondělí 5. prosince, kdy se objevili Mikuláš, čert a anděl. Do kostýmů se převlékly starší děti, aby ty mladší potěšily perníčkovou nadílkou.

„Děti měly nacvičené básničky v češtině, zpívaly písničku “Rolničky” a zvládly to báječně. Nebály se a bylo vidět, že jsou trojicí okouzlení, a to i přesto, že takhle Mikuláše z domova neznají a v doprovodu čerta a anděla už vůbec ne. Seznámili se s nimi až tady. Na Ukrajině Mikuláš přichází sám 19. prosince a dává dárečky pod polštáře nebo pod stromeček,” vysvětlila koordinátorka ukrajinských aktivit v adaptačních skupinách Nataliia Bubyr.

Adaptační skupiny jsou financovány z projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a SVČ Lužánky je provozuje od března letošního roku. V lužáneckém pracovišti Lata a ve spolku Vesna se účastníci učí porozumět českému jazyku, zlepšují si slovní zásobu, a to zábavnou formou přes aktivity, které jsou jak v češtině, tak v ukrajinštině, aby se lépe adaptovaly. Tráví čas také na hřišti a v tělocvičně, poznávají kulturu a přírodu v Brně a okolí. Na podzim vyrazily třeba do hvězdárny, Technického muzea, na Špilberk, do jeskyní, kina nebo divadla na představení Louskáček.

Foto: archív SVČ Lužánky