Kupte si kus Brna aneb Monopoly po brněnsku

Brno, 13. prosince 2022 – Staňte se drakem brněnské realitní scény! Čeká vás hra peněz a závratných majetků v malém velkoměstě. Vydáte se na cestu skrz různé čtvrti Brna, ale taky napříč tisíci lety brněnské historie plné velkých dějinných zvratů, významných místních událostí, ale i drobných sporů mezi hašteřivými obyvateli města. Hra o Brno je pro všechny ty, kteří odjakživa chtěli vlastnit půlku města. Pro všechny, kteří toužili koupit si třeba hrad Špilberk a přestěhovat ho cihlu po cihle do své čtvrti. Pro všechny, kteří rádi vyhrávají!

„Myšlenka mít naši vlastní brněnskou deskovou hru mě nadchla. Její realizace má hned tři velká plus - zorientujete se díky ní v městských čtvrtích, poznáte důležité události i zajímavosti z brněnské historie a vaše estetické cítění oblaží vkusná grafika od brněnského umělce. A ještě k tomu je to zábava!” říká o konceptu Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

Autorem Hry o Brno je Milan Vocílka, který stál u zrodu oblíbené deskovky Dopravního podniku města Brna Brno šalinou. „Začali jsme s TIC BRNO brainstormingem nad tím, co vše bychom chtěli do hry zahrnout. Tato očekávání jsme postupně upravovali – hlavními kritérii bylo, co je ještě zajímavé a taky co je vůbec hratelné. Od prvotních náčrtů jsme se ve výsledku dost posunuli, hra se vyvíjela až do posledního okamžiku. Příprava nám zabrala minimálně tři čtvrtě roku,” říká Vocílka.

Hru doplňují nevšední ilustrace Filipa Hausera, který realizoval v minulých letech řadu projektů pro různé instituce v Brně, například grafické zpracování mapy USE-IT, průvodce po brněnských vědeckých institucích nebo průvodce Brnem po trase šaliny č. 4. „Vytvořit takový komplexní projekt, kdy každá karta je úplně jiná, každá má originální grafiku, která vychází z reality a souvislostí, byla práce na 4 měsíce čistého času. K tomu nepočítám čas strávený na přípravě koncepce před i revizi grafik po,” uvádí Hauser.

Hra je určena pro 2-6 hráčů, najdete v ní 80 karet majetků, 400 karet událostí či 280 bankovek s vyobrazením významných brněnských osobností. Koupíte si v ní například Halu Rondo, železniční viadukt v Chrlicích nebo Hvězdárnu na Kraví hoře, dozvíte se, kdy probíhala velká asanace Brna, nebo to, kdy bylo Brnu povoleno pořádat druhý jarmark.

Hra je k zakoupení na e-shopu darkyzbrna.cz/zazij-brno/hra-o-brno, ve stánku Dárky z Brna na náměstí Svobody, infocentru Pod krokodýlem na Radnické 8 a infocentru TO JE BRNO na Panenské 2. Pořiďte si originální vánoční dárek a ovládněte brněnskou realitní scénu!

Zdroj a foto: TIC BRNO, Jiřina Rittichová