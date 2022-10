Žhavý popel do popelnice nepatří, upozorňuje SAKO Brno

Brno, 27. října 2022 - Nastávající topná sezóna v kombinaci s cenami elektřiny a plynu zvyšuje počet domácností vracejících se k topení tuhými palivy, což s sebou přináší také následnou manipulaci s neshořelými zbytky topiva, tedy popelem. V této souvislosti připomínáme hlavní bezpečnostní zásadu – nedostatečně vychladlý popel nepatří do nádoby na odpad! Nepatří do plastové a nepatří ani do kovové popelnice. Popel ukládaný do popelnic a kontejnerů musí být vyhaslý a studený.

„Plastová nádoba už po minutě působení popela v teplotě 250 stupňů Celsia ztrácí mechanickou odolnost a začne se tavit. Při vystavení teplotě okolo 400 stupňů Celsia hoří. Řešením pro ukládání nedostatečně vyhaslého popela nejsou ani kovové popelnice, o jejichž zapůjčování nyní evidujeme zvýšenou poptávku. Horký popel ničí pozinkovanou vrstvu a urychluje tak degradaci nádoby zrezivěním. Kovová popelnice zpomaluje vychládání popela a zvyšuje nebezpečí zahoření odpadu uvnitř svozového vozidla. Za určitých podmínek vydrží popel a žhavé uhlíky teplé až několik dní a uložením do popelnice se neuhasí,“ upozornil Michal Kačírek, tiskový mluvčí SAKO Brno.

Pokud se žhavý popel naloží do kuka vozu, jehož pořizovací hodnota činí cca 6 mil. Kč, může dojít k zahoření obsahu vozidla, k jeho poškození a v krajním případě i k přímému ohrožení posádky vozidla na životech. Celková škoda může být mnohem vyšší, pokud by svozový vůz vsypal nevychladlý popel do zásobníku odpadu spalovny, který v ZEVO SAKO Brno má kapacitu pět tisíc tun.

„Rada pro nakládání s neshořelými zbytky topiva je prostá. Vždy se přesvědčte, zda je popel vkládaný do popelnice již vychladlý a zda se v něm nenacházejí částice s teplotou, aby zapálily odpad. Doporučujeme popel skladovat například v uzavřené kovové nádobě a do popelnic vkládat až po několika dnech, či popel pro jistotu před vhozením do popelnice zchladit,“ doplnil Kačírek.

Nevychladlý popel do odpadových nádob prostě nesmí přijít. Předejde se tím nejen zahoření odpadové nádoby, ale také požáru svozového vozidla či poškození Zařízení na energetické využívání odpadů (ZEVO) v areálu SAKO Brno. Jakékoliv omezení provozu brněnského ZEVO SAKO Brno by znamenalo potíže při svozu komunálního odpadu a omezení výroby tepla a elektřiny.