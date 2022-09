Z 50 na 350. Brno navýší počty svých dobíjecích stanic pro elektromobily

Brno, 10. září 2022 - Počty dobíjecích stanic pro elektromobily v Brně podstatně vzrostou. K plánovaných 50 stanicím brněnských tepláren jich díky společnosti SAKO Brno přibude hned 300. Budou rozmístěny v právě vznikajícím CTParku Líšeň a proudit bude do nich elektřina, kterou energetickým využíváním odpadu vyrábí SAKO Brno. Umožní to memorandum o spolupráci, uzavřené mezi developerskou společnost CTP a svozovou a odpadovou společností SAKO Brno. Administrativní a obchodní park v Líšni je již nyní vytápěn horkou vodou z výroby SAKO Brno.

„Náš areál je v těsné blízkosti líšeňského CTParku a přivést do něho horkou vodu i elektřinu dává smysl. Do budoucna počítáme, že tyto dobíjecí stanice budou napájeny solární energií z fotovoltaických panelů,“ vyzdvihl Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno. Kromě stanic v Líšni plánuje SAKO Brno také další dvě velké dobíjecí stanice. Budou určeny pro napájení elektrických svozových vozů a počítá se s využitím také pro veřejnost.

Dalším bodem memoranda je spolupráce při výrobě zeleného výrobě vodíku pomocí elektrolyzéru. Vyrobený vodík poslouží pro průmyslové využití nebo jako ekologické palivo pro logistickou dopravní infrastrukturu. „Díky městské společnosti SAKO Brno dokážeme vyrábět velké množství energie přímo na území města Brna a zde ji hned spotřebovávat. Nemusíme do Brna žádnou energii složitě dopravovat z jiných měst nebo přes jiné dodavatele. Je to cesta ke skutečné energetické nezávislosti. Jsem rád za zapojení městských firem do elektromobility a oceňuji spolupráci města se soukromým sektorem,“zdůraznil Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna.

Zdroj a foto: SAKO Brno a Zdeněk Kolařík