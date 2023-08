Teplárny Brno instalovaly první nabíjecí stanici na stožáru veřejného osvětlení

Brno, 22. srpna 2023 – První veřejnou nabíjecí stanici pro elektromobily umístěnou na stožáru veřejného osvětlení spustily v moravské metropoli Teplárny Brno na třídě Kapitána Jaroše 19.

„Celý projekt je zároveň i příkladem dobré spolupráce mezi městskými firmami. Jeho realizace by totiž nebyla možná bez společností Technické sítě Brno, která stožáry veřejného osvětlení vlastní a spravuje,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. „Použitá technologie, kterou na vybraných lokalitách plánujeme využít i do budoucna, umožňuje skvěle skloubit využití stávající infrastruktury s minimalistickým řešením dobíjecích stanic. Hlavní výhoda spočívá v tom, že není nutné do prostoru umísťovat nový objekt, a tudíž další překážku,“ upřesnil generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Stanice disponuje dobíjecím bodem o výkonu až 22 kW v podobě zásuvky a slouží pro nabití jednoho vozu. Parkovací místo je zařazeno do Zóny E, takže pod dobu nabíjení nebude muset majitel elektromobilu platit za parkování. „Možnost zahájení nabíjení je i u této stanice stejná jako na všech veřejných stanicích Tepláren Brno. Pro registrované zákazníky přes čip Tepláren Brno a naši mobilní aplikaci. Pro neregistrované pak přes QR kód na stanici, který uživatele přesměruje na platební bránu,“ vysvětlil vedoucí odboru elektromobility Tepláren Brno Tom Kratochvíl.

Stožár na třídě Kapitána Jaroše 19 (loc: 49.202057, 16.610623) nebyl zvolen náhodně. „Podmínkou byla snadná dostupnost parkovacího místa, což Kapitána Jaroše splňuje. Vytipovány máme i další lokality,“ vysvětlil generální ředitel TSB Pavel Rouček. „Naší snahou je omezovat výkopy, a tak se snažíme práce mezi městskými firmami co nejvíce koordinovat. I z toho důvodu chceme po domluvě s Teplárnami Brno do budoucna už při plánované obnově veřejného osvětlení instalovat potřebné chráničky pro případná další připojení nebo rovnou předchystat samotné kabely, aby pak bylo snadné doplnit i k dalším vhodným stožárům dobíjecí stanice,“ dodal provozně-technický ředitel TSB Josef Šaroun.

Náklady na vybudování první dobíjecí stanice na veřejném osvětlení byly nižší než na běžné sloupkové stanice, ale ne každá lokalita a každý stožár veřejného osvětlení je pro umístění nabíjecí stanice vhodný zejména z důvodu omezené elektrické kapacity.

Dobíjecí stanice pro elektromobily budují Teplárny Brno třetím rokem a v současnosti jich provozují v Brně na šest desítek. Ještě letos jejich počet zvýší o dalších dvacet. Do konce roku 2030, kdy by se počet elektromobilů v Brně měl pohybovat kolem 20 tisíc, jich Teplárny Brno plánují rovnoměrně po Brně rozmístit na 500, v drtivé většině se dvěma nabíjecími body, což znamená na 1000 dobíjecích bodů pro elektromobily. Strategie zvolená v kooperaci s vedením města se totiž odlišuje od většiny ostatních poskytovatelů nabíjení v České republice. Záměrem je maximálně podpořit rozvoj tohoto druhu ekologické dopravy a učinit ji dostupnou pro co nejvyšší počet zájemců.



Zdroj a foto: Teplárny Brno