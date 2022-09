Vydejte se po stopách veverky v lanovém centru na Lesné

Brno, 5. září 2022 – Prolézání, zdolávání překážek pár metrů nad zemí a k tomu spousta zajímavostí o veverkách. Na zážitkovém programu “Po stopách veverky” v Lanovém centru PROUD Brno na Lesné se rodiny s dětmi vzdělají a vyzkouší si pověstnou mrštnost a obratnost veverek na vlastní kůži. Cílem je splnit všechny úkoly na zhruba hodinové interaktivní trase, která bude letos přístupná do konce října.

K brněnské části Lesná neodmyslitelně patří veverky. Neustále skákají ze stromu na strom a často se nebojí ani dvounohých obyvatel. Staly se tak inspirací i pro tamní lektory z lanového centra, kteří chtějí jejich život a obdivuhodnou hbitost přiblížit dětem. Nový program je vhodný pro nejmenší děti ve věku od tří do deseti let a je vymyšlený tak, aby se zapojili i rodiče. Za splněné úkoly dostávají účastníci razítka do herní karty.

„Jednotlivými stanovišti provází veverka, která prověří nejen hlavičky dětí, ale také jejich pohybové nadání. Vyzkouší si třeba lezení ve výšce od jednoho do čtyř metrů, u kterého hravě pomohou rodiče, případně mohou oslovit naše lektory,” popsala manažerka lanového centra Nikol Viceníková.

Jaké obydlí si staví veverky? Čím se živí? A jak se starají o mláďata? Po absolvování trasy, která mapuje tohoto velkého hlodavce s chundelatým ocasem, budou mít malí i velcí účastníci jasno. Program je možné navštívit v Lanovém centru PROUD Brno, které provozuje Středisko volného času Lužánky na Lesné, každý pátek od 16 do 20 hodin a o víkendu od 10 do 19 hodin. Cena je 60 korun a není potřeba se předem hlásit.

„Děti si oblíbily schovku s překážkami a rodiče oceňují environmentální přesah. Máme radost, že jsou rodiny nadšené a vrací se, i když už úkoly znají. Trasu budeme nabízet do konce letošní sezóny a rádi bychom ji zpřístupnili i na začátku té další, tedy v dubnu 2023,” dodala Viceníková.