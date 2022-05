Lužánky na Den parků ožijí volnočasovými aktivitami

Brno, 19 května 2022 - Úterý 24. května patří Evropskému dni parků. V tento den ožívají zelené plochy v mnoha metropolích nejrůznějšími aktivitami, letos se k oslavám připojí i Brno. Zdejší Den parků se uskuteční v Lužánkách od 13 do 17 hodin. Veřejnost čekají zdarma lekce jógy, trénink aikida, cvičení pro maminky s kočárky, psi z útulku nebo úniková hra.

„Smyslem akce je připomenout Brňanům, že veřejná zeleň je tu pro ně a skýtá bezpočet možností pro trávení volného času, a osvětlit, jakým způsobem je nová i stávající zeleň podporována v novém Územním plánu města Brna. Právě proto jsme společně s Kanceláří architekta města Brna iniciovali založení nové tradice. Jsem rád, že nám s netradičním oživením parku pro tento den pomohou neziskové organizace a další subjekty, které se věnují sportovním a rekreačním aktivitám,“ řekl radní pro územní plánování a rozvoj města Filip Chvátal.

Do akce se zapojila již desítka organizací a další se stále ještě mohou přidat. Nejširší je zatím nabídka sportu a pohybových aktivit. Sokol Brno nabídne tři programy: S kočárkem do formy, cvičení pro maminky s dětmi a cvičení pro nejmenší za doprovodu rodičů. Oddíl Aikido Ikigai Dojo Brno, který se pravidelně účastní mezinárodních soutěží, seznámí zájemce s tímto japonským bojovým uměním založeným na využití síly protivníka. Na své si přijdou i příznivci jógy, ať už pod vedením My Fitness Life, nebo YOGA Freaks. Senioři pak mohou procvičovat tělo i paměť ve spolupráci se Senior Fitness.

Kdo se chce naopak zklidnit, ten může vyzkoušet Lesní mysl, resp. jejich trénink dovedností vedoucích k životní rovnováze. Celou paletu volnočasových aktivit pro malé i velké nabízí Středisko volného času Lužánky, které kromě kroužků a kurzů pořádá také příměstské tábory a řadu dalších aktivit. Brněnského Dne parků se zúčastní také Městská policie Brno: přivede psy z útulku a předvede ukázku práce psovodů, představí veřejnosti svůj program prevence a ukáže služební elektrokola.

Většina akcí bude v parku Lužánky probíhat od 13 do 17 hodin. Vstup na akci je zdarma.

Evropský den parků každoročně připadá na 24. květen. Jeho smyslem je připomínat si význam dobře koncipované a udržované sítě chráněných území na evropském kontinentu, propaguje smysl zřizování chráněných území a důslednou péči o přírodní, kulturní a historické dědictví.

Zeleň tvoří důležitou část území města Brna. Šest velkých parků, vedle zmíněných Lužánek ještě Wilsonův les, Denisovy sady, park Špilberk, Tyršův sad a část parku Koliště, má ve správě Veřejná zeleň města Brna, o další významné a oblíbené parky a lesoparky se starají městské části. Veřejnost lákají i botanické areály dvou univerzit. „Na městskou zeleň myslí i nový Územní plán města Brna, protože naším cílem je zelenější Brno. Podporujeme ochranu i zakládání uličních stromořadí. Ve smíšených obytných plochách či plochách určených k bydlení je podíl zeleně stanoven na 30 % a z toho je také 30 % vymezeno pro stromy,“ upřesňuje Filip Chvátal.

Zdroj: Tiskové středisko MMB