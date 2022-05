Vědci na MENDELU vyvíjí jedlé obaly na potraviny

Brno, 19. května 2022 - Na obaly, které se dají sníst společně s potravinou, se zaměřili vědci z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Aktuálně vyvíjí jedlé balení na bázi bílkovin, které má charakter pružné kuchyňské fólie. Variant je ale vícero. Obaly mohou být i ve spreji nebo tekuté, do kterých se potraviny namáčejí. Hlavní výhodou jedlých balení je nejenom jejich snadná výroba, ale také možnost snížit díky nim množství vyprodukovaného odpadu.

„Jedlé obaly představují jednu z cest, jak redukovat velké množství syntetických plastových obalů, které se v přírodě rozkládají až desítky let. Snížit se ale s jejich pomocí dá vyprodukovaný odpad celkově. Na výrobu jedlých obalů totiž dokážeme použít také odpadní suroviny jiných technologií," říká výzkumnice Soňa Hermanová z Ústavu technologie potravin AF MENDELU. Obalové materiály na čistě přírodní bázi navíc nepřispívají k tvorbě mikroplastů, které představují jako cizorodé částice do budoucna velkou neznámou pro všechny organismy.

Aktuálně se v laboratoři studentka Barbora Smetanová věnuje vývoji jedlých obalů na bázi bílkovin, které mají charakter pružné kuchyňské fólie. „Výroba směsi je jednoduchá a nenáročná na suroviny. Vyrobené fólie sice nejsou zcela bezbarvé a čiré, ale jejich průhlednost je dostatečná, aby bylo možné si potravinu důkladně prohlédnout. Navíc jsou obaly bez zápachu, a tak neovlivňují aroma samotné potraviny," vysvětluje Smetanová. K přípravě obalu využívá studentka mléčný protein, který vyhodnocuje pomocí tandemové UV-vis a infračervené spektroskopie a za využití speciálního biologického mikroskopu.

V dalším kroku plánují vědci do jedlých fólií zakomponovat také aktivní složky, které by měly vylepšit výživovou hodnotu i funkčnost samotného obalu. „Samozřejmě je nutné docílit přijatelných mechanických vlastností, které jsou nezbytným předpokladem při průmyslovém strojním balení potravin do fólie,“ dodávají výzkumnice. Stejně tak budou odborníci muset vyřešit ještě zvýšení odolnosti obalů vůči vodě, protože současné verze nejsou pro potraviny s vysokým obsahem vody vhodné. Obaly budou vědci testovat v laboratoři docentky Nedomové, která se zabývá studiem texturních vlastností potravinářských výrobků.

Zdroj a foto: MENDELU