Jak oslavit Den Země a čarodějnice? interaktivně a tvořivě s Lužánkami!

Brno, 20. dubna 2021 – Pro rodiny s dětmi je v Brně a okolí připravený program na dvě jarní tradiční slavnosti – Den Země a Pálení čarodějnic. Středisko volného času Lužánky se každoročně připojuje k celosvětové podpoře naší planety a přírody přes ekologicky laděnou hru Bílovický Hovnivál. A magickou Filipojakubskou noc na konci dubna zájemci zažijí čtyřikrát jinak v Bohunicích, v Žabovřeskách a v parku Lužánky. Navíc si budou moct pořídit Čarodějnický balíček!

Staň se hrdinou a nech brouka žít! To je heslo letošního ročníku outdorové příměstské hry Bílovický Hovnivál, která upozorňuje na ohrožení hmyzí říše hravou formou. Týmy po dvou až pěti zachráncích budou bojovat s Pesticiďáky, Trávoseči nebo Kazivody v Bílovicích nad Svitavou. Hra odstartuje na Den Země 22. dubna a bude přístupná přes mobilní aplikaci LApka až do konce května. Účastníky čekají zajímavé úkoly, šifry a také odměna. Tematická trasa na Den Země potěší i ve Starém Lískovci od 24. dubna do 8. května.

A kde se poslední dubnovou noc uchráníte před zlou mocí, vyzkoušíte si pár kouzel a receptů na divotvorné lektvary? Přece na čarodějnických trasách, které si připravili lektoři ze čtyř lužáneckých pracovišť. V Bohunicích na Lánech a v Labyrintu už jsou přístupné dvě samoobslužné trasy, a to bez přihlášení, každý den od 9 do 17 hodin a až do začátku května. Na Čarodějnice v Lužánkách a v Žabovřeskách je potřeba se předem přihlásit a uskuteční se 30. dubna.

„Jako bonus vznikl speciální Čarodějnický balíček, kde najdou zájemci vše potřebné k tvoření čarodějnické hůlky, koruny, lapače snů, tematické pracovní listy, recept na Začarované sušenky a video s cvičením. Veškeré aktivity jsou připravené tak, aby si je rodiny užily i s ohledem na aktuální situaci s mnoha omezeními,“ uvedla PR manažerka SVČ Lužánky Kristýna Kolibová.