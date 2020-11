Navzdory kororonaviru přilákaly letos lodě na přehradě 243 tisíc cestujících

Brno, 4. listopadu 2020 - Brněnské moře na půl roku opět osiří, 74. plavební sezóna skončila. Přesto, že ji ovlivnila koronavirová pandemie a byla o šest týdnů kratší, lodě převezly 243 tisíc cestujících. Největším tahákem letos byla staronová loď Morava (původně Moskva a Dallas) z roku 1955, která se po náročné rekonstrukci vrátila na vodu. Příští rok čekají Brňany oslavy polokulaté sezóny s číslem 75.

„Stejně jako všechny oblasti dopravy i lodní doprava byla ovlivněna současnou situací. Přesto, že jsme sezónu na Brněnské přehradě začínali o šest týdnů později a provázela ji různá bezpečnostní opatření, se však naši příznivci a turisté nenechali odradit. Převezli jsme ve výsledku 243 tisíc lidí, což je neuvěřitelné, je to jen o dva tisíce méně než loni. Děkujeme a doufáme, že příští rok začneme veseleji, i proto, že nás čeká 75. sezóna a chceme ji s lidmi oslavit,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Namísto 18. dubna první lodě DPMB na Brněnskou přehradu vypluly až o šest týdnů později – v sobotu 30. května. Ať už to bylo tím, že se lidé přes léto drželi spíše v tuzemsku, nebo více vyráželi do přírody, prázdninový zájem o plavby byl o čtvrtinu vyšší než loni. „V červenci i srpnu jsme převezli téměř 90 tisíc lidí, loni to bylo o 20 až třicet tisíc méně,“ dodal vedoucí lodní dopravy DPMB Martin Ecler. Zájem neustával ani v září, kdy se počet cestujících vyšplhal na 27 tisíc, loni za stejné období jich bylo 17 tisíc.

Největším tahákem letošní sezóny byla zrekonstruovaná loď Morava, kterou pod původním názvem Moskva sestrojili zaměstnanci DPMB v roce 1955. Loď byla v roce 1992 přejmenována na Dallas a roku 2011 byla pro špatný technický stav vyřazena z provozu a odstavena na břehu přehrady. Od loňského února prošla už jako movitá kulturní památka technického typu náročnou 16měsíční rekonstrukcí. Slavnostní uvedení do provozu a pokřtění novým jménem Morava se na Brněnské přehradě uskutečnilo 4. července 2020. Loď se pak zařadila na běžné linky a cestující vozila cca dvakrát denně.

Protože je příští sezóna polokulatá, připravuje dopravní podnik pro veřejnost oslavu a speciální akce. 75. Sezóna bude zahájena tradičně v dubnu.