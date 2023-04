Na Prýglu začíná 77. plavební sezóna, lodě vyplují na Zelený čtvrtek

Brno, 5. března 2023 - Flotila lodí Dopravního podniku města Brna už je na vodě. Ve čtvrtek 6. dubna totiž startuje letošní plavební sezóna. Ta potrvá až do 29. října. Slavnostní nástup kapitánů, tradiční znělka a vyvěšení vlajky nad výpravnu v Bystrci. Takto každoročně zahajuje Dopravní podnik města Brna plavební sezónu. Letos se slavnostní zahájení uskuteční 6. dubna v 15:00 v přístavišti v Bystrci.

„Po slavnostním zahájení bude pro přítomné připravena krátká plavba po jezeře, která je tradičně zdarma. První pravidelný odjezd podle jízdního řádu je v plánu na 16:00. Letošní plavební sezóna je již 77. Ta loňská byla rekordní. Na našich lodích se svezlo téměř 290 tisíc lidí. To je nejvíc od 80. let minulého století,“ popsal generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Během uplynulých měsíců prošly lodě, pro které je charakteristický pohon na baterie, pravidelnou údržbou. Právě správná péče a dobíjení všech 1 116 bateriových článků je v zimním období nutností.

Lodní doprava je vyhledávaná především o letních prázdninách i proto se mohou návštěvníci přístaviště v Bystrci těšit na nové mlžné sprchy. Do budoucna by chtěl DPMB investovat do dalších bezbariérových přístavišť. „Aktuálně je sedm z deseti zastávek bezbariérových. Do budoucna připravujeme projekt na přestavbu dalších míst na plavební dráze. Cílem je přinést cestujícím a návštěvníkům ještě větší komfort a pohodlí,“ doplnil Havránek.

Flotila DPMB se skládá ze sedmi lodí: Lipsko, Vídeň, Utrecht, Dallas, Stuttgart, Morava a jednopalubová loď Brno. V plavební sezóně, která pravidelně trvá od dubna do konce října, zajišťuje DPMB pravidelnou linkovou dopravu z Brna – Bystrce do Veverské Bítýšky. Plavební dráha je dlouhá necelých 10 km. Lodě ji ujedou za 70 minut. Ceny pro letošní plavební sezónu zůstávají stejné jako loni.

Zdroj: DPMB