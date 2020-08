Den náborů: Na Kraví hoře se představí více než 100 klubů

Brno, 31. srpna 2020 – Na Kraví hoře v Brně bude v sobotu 5. září k vidění přehlídka všemožných sportů. Den náborů umožní návštěvníkům prohlédnout si a na vlastní kůži vyzkoušet přes čtyři desítky disciplín, které se budou ucházet o přízeň dětí i jejich rodičů.

Popularita Dne náborů stále stoupá a rok od roku přibývá návštěvníků i zúčastněných sportovních klubů. Těch bylo loni přes osmdesát, letos už se jejich počet přehoupne přes stovku. Jejich snahou je oslovit potenciální mladé sportovce a přilákat je do svých řad nebo jim alespoň nastínit cestu k pohybu.

„Pátý ročník akce se bude konat od 9 do 18 hodin na koupališti na Kraví hoře a v přilehlém parku. Vstup je zdarma, pro děti budou připravené také soutěže a další doprovodný program. Cílem akce je otevřít dětem cestu ke sportování. Samy si mohou vyzkoušet, co je nejvíc baví, případně pro co mají vlohy. Tím, že se na jednom místě nachází tolik možností, mohou experimentovat a vybrat si to pravé. Zároveň dostanou všechny potřebné informace, jak se zvolenému odvětví nebo odvětvím dál věnovat,“ odhaluje Petr Hladík, první náměstek primátorky města Brna.

„Jako společnost orientující se na sport bereme za své poslání jeho propagaci, zejména směrem k dětem. Akce je koncipována tak, aby nabídla co nejvíc zábavy ve spojení se zdravým pohybem. Odezva na Den náborů je velmi pozitivní, o čemž svědčí, že zájem o účast má čím dál víc sportovních oddílů i dětí s rodiči,“ podotýká Martin Mikš, generální ředitel společnosti STAREZ – SPORT, a. s., která akci pořádá.

Příchozí na Kraví horu si budou moci vyzkoušet baseball, ragby, lakros, bojové sporty, moderní gymnastiku, biatlon, florbal či požární sport. Na výchově mládeže si zakládá například také ženský basketbalový celek Žabiny Brno. „Každý má k basketbalu respekt, ale není se vůbec čeho bát. Rozhodně to není o výšce nebo nějakých predispozicích. Přicházejí k nám děti, které balón ještě ani neviděly,“ líčí mládežnický trenér Petr Křivánek. V Žabinách nejčastěji začínají dívky v sedmi letech, ovšem výjimkou nejsou ani ty mladší nebo naopak starší.

Nebude chybět ani vlajková loď brněnského sportu v podobě hokejové Komety, která sbírá úspěchy nejen v dospělé extralize, ale také na mládežnickém poli. „Chlapci a dívky se mohou do klubu hlásit již od čtyř let. Pokud má vaše dítě potíže s bruslením nebo na ledě teprve získává první zkušenosti, není to žádný handicap, neboť naši trenéři dokážou děti vše potřebné naučit,“ láká hlavní trenér přípravky a čtvrté třídy Jiří Mífek, který odmítá zažitý dojem, že je hokej finančně těžko dostupným sportem. „Jsme schopni malým dětem zapůjčit celou hokejovou výstroj. Současně nově přihlášeným nabízíme určité období, kdy si mohou vše vyzkoušet a kdy neplatí žádné příspěvky,“ odhaluje Mífek.

Zastoupeny však budou i menší sporty či aktivity, které nutně nemusejí vést k vrcholovým výkonům, avšak jsou stále více atraktivní. Například mažoretky, headis nebo králičí hop.

Tu správnou atmosféru oblíbené sportovní akce navodí moderátor Michal Chylík, známý ze zápasů Komety i dalších sportů. „Těší nás, že si brněnské kluby nehrají pouze na svém písečku, ale dokážou se dát dohromady ve prospěch sportu jako takového,“ oznamuje Petr Hladík.