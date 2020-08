Výstava na Staré radnici představí tři podoby silnice X43

Brno, 5. srpna 2020 – Od Bosonoh, přes Bystrc až po Kníničky, tudy by měl vést plánovaný úsek silnice X43 přes Brno. Jak by měla vypadat? Jak ji citlivě zapojit do okolní krajiny? A jak by se mohlo proměnit okolí přehrady nebo centrum Bystrce? Na tyto a další otázky nabízí odpovědi výstava X43 třikrát jinak, kterou připravila kancelář městského architekta. Výstava představí tři různé podoby brněnského úseku silnice X43, které přinesly tři urbanisticko-dopravní studie. Lidé si budou moci prohlédnout jak vizualizace, tak modely dopravní stavby.

Výstava je od 6. do 28. srpna k vidění v brněnském Urban centru vedle Staré radnice. Otevřena je každý všední den od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin. Vernisáž výstavy se koná ve středu 5. srpna od 18 hodin na nádvoří Staré radnice za účasti autorů. Vstup je zdarma.

Podobu silnice X43 hledá město i kraj už přes deset let. Město si proto na základě pokladů Jihomoravského kraje nechalo zpracovat tři studie. Cílem bylo prověřit, jak by mohla vypadat silnice X43 od mimoúrovňové křižovatky Bosonohy, přes Bystrc až po městskou část Kníničky. Vzhledem k tomu, že velká část trasy vede rekreační a obytnou oblastí, bylo snahou architektů najít taková řešení, která budou maximálně ohleduplná k lidem a okolní krajině a současně pomůžou dalšímu rozvoji území. Studie poslouží jako podklad pro přípravu další územně plánovací dokumentace.

„Každý tým přináší jiné řešení, od parkových úprav, doplnění sportovní vybavenosti až po výstavbu nového centra pro obyvatele Bystrce. Vzhledem k tomu, že silnice povede v blízkosti zástavby převážně v tunelu, bude možné nad ní vytvořit například nový park propojující Bystrc s Přístavištěm, a vylepšit tak přístup k Brněnské přehradě,“ doplnilDavid Zajíček, vedoucí oddělení Veřejného prostoru Kanceláře architekta města Brna.

Zpracovateli studií jsou týmy knesl kynčl architekti a Projektová kancelář Ossendorf, Sdružení Pelčák a partner architekti a HBH Projekt a Ing. arch. Pavel Jura ve spolupráci s FAST VUT. Studie byly zadány formou veřejné zakázky, kterou pro město připravila Kancelář architekta města Brna. Výstupy odevzdali architekti začátkem června.

Foto: KAM