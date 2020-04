Hasiči, sestřičky či policisté dostanou 10 tisíc lístků na hvězdárnu i do VIDA!

Brno, 29. dubna 2020 – Lékaři a sestry brněnských nemocnic, hasiči, řidiči, policisté a mnozí další dostanou od Hvězdárny a planetária Brno a VIDA! science centra výjimečný dárek pod společným názvem VIDA! Hvězdárna! „Chceme vzdát poctu těm, kteří v této rozkolísané době zajistili chod nejkrásnějšího města České republiky,“ uvedl ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.

Děkovný poukaz s možností navštívit zdarma obě instituce poputuje k více než desetitisícům hrdinů dnešních dní.

VIDA! science centrum i Hvězdárna a planetárium Brno, podobně jako další kulturní a vzdělávací centra, otevřou pravděpodobně v omezeném režimu již 25. května 2020. „Poukázky budou platné minimálně do konce roku 2020. Samozřejmě jsme připraveni i na operativní změny uzpůsobený tomu, jaká budou aktuální nařízení a doporučení vlády. Punkovým a netradičním řešením jsme se za dobu trvání nouzové stavu již naučili,“ potvrdil Lukáš Richter, ředitel VIDA! science centra.

Hvězdárna a planetárium Brno, stejně jako VIDA! science centrum jsou z nařízení vlády uzavřeny od 11. března 2020. Do konce května by tak jejich dveřmi prošlo pravděpodobně 30 tisíc, resp. 80 tisíc návštěvníků. V loňském roce VIDA! science centrum měla rekordních 280 tisíc návštěvníků, Hvězdárna a planetárium Brno 170 tisíc návštěvníků.

Obě instituce však nezahálí ani nyní. „Pauzu“ využily k opravám, které za tak rušného chodu nešly udělat a věnují se online vzdělávání na všech úrovních – od streamování, natáčení videí i rozhlasových pořadů. Pořádají také pobyty pro děti rodičů takzvaných nezbytných profesí, šijí roušky, na 3D tiskárnách připravovali držáky pro ochranné štíty a zapojili se do projektu brněnské Střední průmyslové školy chemické na míchání dezinfekce. „Snažíme se využít všechny naše možnosti, abychom v této nelehké době, kdy máme pro veřejnost zavřeno, byli užiteční,“ řekl ředitel VIDA! science centra Lukáš Richter.

„Přestože pro nás výpadek příjmů ze vstupného znamená velkou ránu, nemusíme mít strach z krachu, tak jak to zažívají nyní jiná vědecká centra v České republice. Díky našim zřizovatelům – městu Brnu a Jihomoravskému kraji – můžeme fungovat i po uvolnění opatření a i nadále dělat to, co je našim posláním – motivovat děti i jejich rodiče k zájmu o vědu a techniku. Tu vědu a techniku, která zachraňuje naše životy a svět dělá tak báječným místem pro život,“ doplnil Jiří Dušek z Hvězdárny a planetária Brno.

V průběhu následujících 14 dní obdrží ředitelé klíčových institucí (např. Fakultní nemocnice Bohunice, Dopravní podnik města Brna, Městská policie Brno, Krajská hygienická stance) více než 10 000 vstupenek, díky kterým mohou do konce roku 2020 navštívit jak VIDA! science centrum, tak i Hvězdárnu a planetárium Brno.