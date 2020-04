E.ON spolu s Nesnězeno dodá do nemocnic přes dva tisíce jídel

Brno, 2. dubna 2020 – Společnost E.ON ve spolupráci s projektem Nesnězeno dodá zdravotníkům, záchranářům a hasičům v nadcházejících týdnech více než dva tisíce porcí jídla zdarma. Chce tím pomoci v práci lidem, kteří se denně perou v první linii s koronavirem. Prvních 80 jídel ve středu dostala brněnská Fakultní nemocnice u sv. Anny. Pomoc zamíří takédo nemocnice v Českých Budějovicích, k brněnským hasičům a zaměstnancům záchranné zdravotnické služby v Brně.

„Hledáme nejrůznější způsoby, jak můžeme pomoci těm, kteří jsou v první linii. Lidé z Nesnězeno přišli se skvělým nápadem, který jsme s nadšením podpořili. Dovážkou jídla zdarma až na pracoviště usnadňujeme život zdravotníkům a hasičům. Zároveň je to ale vítaná pomoc i pro restaurace, které jsou teď na rozvozu jídla v podstatě závislé,“ vysvětlujeMartin Záklasník, generální ředitel společnosti E.ON.

Jaká jídla kurýr do nemocnice doveze, konzultují organizátoři přímo s koordinátory v daných zařízeních podle toho, co kde zrovna chtějí nebo potřebují. Jídlo pak dobrovolníci vyzvednou v restauraci a zavezou na příslušné místo, kde ho v rukavicích a s rouškou předají. „Komunikace s organizacemi je skvělá. Jsou vděční za každou pomoc a my jim šetříme čas i náklady. Spolupráce funguje na jedničku, vlastně je jen zásobujeme podle instrukcí – jaké jídlo, kolik a kam,“říká Michaela Gregorová, spoluzakladatelka Nesnězeno.

E.ON se rozhodl pomoci nemocnici v Českých v Budějovicích, nemocnici sv. Anny v Brně, brněnským hasičům a tamní záchranné zdravotnické službě. Celkem těmto organizacím v nadcházejících týdnech ve spolupráci s Nesnězeno dodá přes dva tisíce porcí jídla zdarma. „Kromě finanční pomoci půjčujeme Nesnězenu po dobu trvání této spolupráce i elektromobil, aby rozvážka jídel k podpořeným subjektům byla co nejsnadnější a co nejvíce se přizpůsobila jejich potřebám,“ dodává Vladimíra Glaserová z marketingu E.ONu.

Ohlasy na tuto pomoc jsou pozitivní a zdravotníci ji oceňují. „Jsme za takovou pomoc velmi rádi, šetří našim lidem čas a dodává energii. Bereme to i jako morální podporu, gesto, že v tom nejsme sami. Ten pocit je k nezaplacení,“ říká Dana Lipovská, tisková mluvčí Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.„Děkujeme za dodanou energii. V těchto dnech se takovéto pozornosti hodí víc než kdykoli jindy,“ přidává se také Zdeněk Marcín, vedoucí oddělení obslužných činností českobudějovické nemocnice.

Podpořit personál nemocnic, který bojuje s koronavirem, dobrým jídlem může každý. Stačí si stáhnout do mobilu aplikaci Nesnězeno a v sekci DOBROty koupit oběd (nebo rovnou víc) zdravotníkům. Lidé můžou obdobně podpořit i seniory nebo bezdomovce.

Projekt Nesnězeno je vítězem loňského ročníku E.ON Energy Globe v Česku. Aplikace úspěšně bojuje proti plýtvání jídlem a pomáházájemcům koupit se slevou porce jídel, které by restaurace jinak nestihly prodat.Službu už využilo přes sto tisíc uživatelů a zachránit se povedlo na padesát tisíc porcí jídla, které by jinak skončilo v odpadcích.