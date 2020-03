Brňané vytvořili online komunikační nástroj pro lékaře a pacienty, je zdarma

Brno, 24. března 2020 – Ztížené podmínky pro lékaře a pacienty, spolu s vyjádřením pojišťoven, daly impuls k rychlému spuštění online služby DOKi.cz pro zdravotní péči na dálku. Pro lékaře a pacienty je zdarma a má za cíl usnadnit komunikaci tak, aby lidé nemuseli chodit ke svému praktickému lékaři nebo specialistovi do ordinace.

„Zdravotní pojišťovny jsou připraveny hradit kontakt s pacientem, který proběhne elektronickou formou,“ uvedly zdravotní pojišťovny v pátek ve společném prohlášení s ministerstvem zdravotnictví. Na tuto výzvu bleskurychle zareagoval brněnský startup DOKi.cz, který zprostředkovává zabezpečenou komunikaci mezi lékařem a pacientem.

Osobní návštěva lékaře totiž nemusí být nutná a bariéry lze překonat elektronickou komunikací. DOKi je možné ovládat odkudkoliv z jakéhokoliv zařízení, není dokonce nutná ani instalace do mobilu, tabletu nebo počítače. Lékař se zaregistruje online na DOKi.cz a ihned po ověření operátorem služby může začít službu používat. Systém je zabezpečený, šifrovaný a v rámci programu podpory nových technologických projektů ho podpořil Amazon možností využít datová centra nejvyšší certifikace.

“V tuto chvíli jsou lékaři zavalení emaily, smskami, telefonáty nebo zprávami na Whatsapp a ztrácí jakoukoliv kontrolu nebo evidenci nad vztahem se svými pacienty. Strukturovaná a zabezpečená komunikace je tak více než nutností, aby se informace neztratily pro kartotéku,” popsal problém a zároveň řešení současné situace spoluzakladatel projektu Petr Krejčí

Na rozdíl od jiných služeb DOKi.cz nevytváří novou online nemocnici nebo kliniku. “Naším hlavním cílem není vytvoření seznamu množství často anonymních lékařů, kteří odpovídají na jednotlivé dotazy pacientů, které neznají, nýbrž posílit, usnadnit a ukotvit komunikaci pacientovi s jeho vlastním lékařem, který má k dispozici pacientovu kompletní anamnézu, a to ať už na úrovni praktického lékaře nebo specialisty,” říká Petr Krejčí.

„Rozhodla jsem se zavést v ordinaci službu DOKi jako benefit mým pacientům. DOKi mi dává možnost komunikaci s pacienty zjednodušit a zpřehlednit. Také díky tomu mohu snadněji komunikovat i se svou hluchoněmou pacientkou,“ řekla MUDr. Zdeňka Drápalová, která byla jedním z lékařů, kteří se podíleli na testovacím provozu systému.

DOKi.cz je vhodný jak pro jednotlivé ordinace, tak pro kliniky, případně nemocnice. Umožňuje správu více lékařů, zastupování, přístup sestry nebo například obeslání kmene pacientů smskou. Během krátké doby jsou autoři připraveni doplnit službu, automatické napojení pro kartotéky, zlepšit videohovory a napojení na chytrá zařízení a mobily, které budou schopny pacienta v řadě ohledů vyšetřit a změřit na dálku.

“Tímto bychom chtěli do DOKi.cz pozvat všechny lékaře, vedoucí klinik a nemocnic. Čím více z vás tuto možnost svým pacientům umožní, tím lepší bude dostupnost zdravotní péče. Budeme velmi rádi, když se přihlásí nejen lékaři, ale také zdravotní pojišťovny s náměty, co a jak dalšího by od služby očekávali,” dodal Petr Krejčí.