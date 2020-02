Gastro Hockey Cup spojí kuchařské hvězdy, jídlo a charitu

Brno, 6. února 2020 – Hasiči, myslivci a další profese v zimním období pořádají plesy. Brněnští kuchaři se již popáté sejdou také, ale u příležitosti mnohem originálnější – nastoupí proti sobě na ledě v hokejovém turnaji Gastro Hockey Cup. Ani letos nebudou chybět slavná jména – porotce Masterchefa Přemek Forejt, televizní Ano šéf Zdeněk Pohlreich nebo bývalý hokejový reprezentant Peter Pucher.

Kuchaři se převléknou do hokejových dresů a pro dobrou věc budou soupeřit o putovní pohár Jiřího Nedorostka. Pátý ročník sportovně-společensko-gastronomicko-charitativní akce se bude konat v neděli 23. února v Brně, a to od 10 hodin v Hokejové hale Úvoz. O pohár se utká 8 týmů složených převážně z personálu brněnských restaurací.

Tradici Gastro Hockey Cupu založil David Viktorin z Essens restaurantu v Hlohovci na Břeclavsku. „Uvažoval jsem o způsobu, jak by se dala zrealizovat zdánlivě jednoduchá, ale ve skutečnosti téměř nemožná věc – aby se v jeden den na jednom místě potkali kuchaři a personál brněnských restaurací. Kvůli tomu, že jsme skoro pořád zavření v kuchyni, nemáme prakticky šanci se s kolegy z jiných restaurací setkat a popovídat si,“ vysvětluje Viktorin, jak ho napadlo uspořádat netradiční hokejový turnaj.

O pohár bude soupeřit osm týmů. Brno budou reprezentovat týmy Borgo Agnese, Koishi a Pavillon Restaurantu, z Moravy přijede tým Entrée z Olomouce, tým moravských vinařů pod vedením Jaromíra Galy a pořádající Essens z Hlohovce. Osmičku doplní tým Kometa Praha složený z kuchařů z hlavního města a tým Café Imperial vedený Zdeňkem Pohlreichem. Zápasy se hrají na 2x6 minut, proti sobě nastoupí čtyřčlenné týmy hrající na malé branky bez brankářů.

„Po ukončení obou skupin turnaj vyvrcholí exhibičním zápasem, kdy kapitán každého týmu nominuje zástupce, který se stane členem All Stars GHC. Ten potom svede zápas s týmem hvězd. V minulém ročníku za hvězdy nastoupil mimo jiné herec Martin Dejdar, hokejisté Peter Pucher, Michael Beran a další známá jména.

Turnajem budou moderátorsky provázet Roman Blumaier a Roman Vágner.

„Výtěžek z turnaje letos věnujeme manželce a dvěma dětem bývalého kuchaře z Borgo Agnese Josefa Ševčíka, který tragicky zahynul v loňském roce,“ informoval Viktorin. Cena vstupenky je 300 Kč a je v ní zahrnuta neomezená konzumace připraveného jídla a pití. Děti mají vstup zdarma.

Bohaté občerstvení připravují zúčastněné kuchařské týmy. Návštěvníci se mohou těšit na asijskou polévku z Koishi, guláš z Borgo Agnese, řízky z Pavillonu, chlebíčky z Entrée, sušené maso a salámy z Essens, obložené toasty z Café Imperial a další dobroty od partnerů akce. To vše samozřejmě ve výjimečném provedení.

„Těšíme se na to, že si užijeme spoustu zábavy a zároveň tím pomůžeme dobré věci. Zveme všechny, koho baví gastronomie, aby přišli. Pobavíme je tentokrát trochu jinak, i když dobré jídlo chybět rozhodně nebude,“ zve na Gastro Hockey Cup David Viktorin.



Z historie Gastro Hockey Cupu

„V roce 2013 jsme si s Michalem Göthem, který tehdy ještě pracoval v Restaurantu Pavillon, řekli, že u nich na kluzišti uspořádáme vzájemný zápas týmů Pavillonu a Borgo Agnese, kde jsem tehdy působil. Akce se vydařila a ozvali se nám z dalších restaurací, nejen brněnských, že by si chtěli také zahrát. Proto se o rok později konal oficiální první ročník Gastro Hockey Cupu,“ vzpomíná na začátky hokejového klání mužů v rondonech Viktorin.

Vítězem prvního ročníku se stal tým znojemského Hotelu Savannah. Ve druhém ročníku, který se konal opět u Pavillonu v roce 2015, zdvihl nad hlavu pohár pro vítěze tým pražských kuchařů, kteří ve finále porazili brněnské Butcher’s. „Měli v sestavě Roberta Kántora (bývalého reprezentanta ČR) s tím, že u nich pracuje v restauraci,“ směje se Viktorin. Vítězem ročníku 2017 se stal vinařský tým Jaromíra Galy a před dvěma lety, kdy se turnaj konal zatím naposled, zvítězili opět pražští kuchaři z týmu s poněkud ironickým názvem Kometa z Prahy. Z uvedeného vyplývá, že Brno na zisk první trofeje stále čeká.

A jak to dopadne letos? Kdo se zapíše do historie jako pátý vítěz Gastro Hockey Cupu? To se dozví návštěvníci Hokejové haly Úvoz v neděli 23. února.