Advent na Zelňáku i Moraváku se blíží, stejně jako bruslení pod Joštem

Brno, 19. listopadu 2019 – Advent na Zelňáku i na Moraváku otevřou své pomyslné brány 22. listopadu, naposledy je návštěvníci budou moci navštívit 23. prosince. Strom na Zelném trhu se rozsvítí 29. listopadu v 18.00 hodin. Bruslák pod Joštem se otevře veřejnosti 27. listopadu a bruslit se bude, pokud počasí dovolí, až do konce února.

Městská část Brno-střed připravuje prostřednictvím svých příspěvkových organizací a partnerů Advent na Zelňáku, Advent na Moraváku a také Bruslák pod Joštem.

„Oba adventní trhy, vyhlídkové kolo i Bruslák pod Joštem jsou připraveny a věřím, že přinesou Brňanům i návštěvníkům mnohé příjemné kulturní i sportovní zážitky. Mně už nyní zbývá jen popřát všem příjemné adventní dny plné milých setkání s přáteli, sportování s dětmi i klidu v kruhu rodinném. Budu se těšit na shledanou v centru města,“ zhodnotil přípravy starosta městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl.

Během Adventu na Zelňáku letos chceme posílit základní myšlenku, se kterou před 11 lety vznikl, a tou je vytvoření prostoru, kde lidé zpomalí, zapomenou na všudypřítomný shon a nasají atmosféru tradičních Vánoc. Seznámí se s lidovými řemesly a připomenou si tradice. Najdou prostor, který budou s potěšením sdílet se svými přáteli.

„K umocnění tohoto zážitku na tržišti připravujeme dekorace v duchu starých tradičních Vánoc, v hlavní roli tak budou perníčky, dřevěné ozdoby, sláma a další přírodní materiály. K tomu útulné dřevěné stánky, prodejci v lidových kostýmech, pouliční muzikanti vybízející přítomné ke společnému zpěvu lidových písniček nebo koled a prostor pro dobré skutky, které k Adventu neodmyslitelně patří,“ upřesnila Eva Skácelová, koordinátorka Adventu na Zelňáku.

Na 120 prodejních stánků bude z více než 60 % zaplněno řemeslným zbožím, dárkovými a dekoračními předměty a drobnostmi, které se vážou k adventní době. Doplní je nabídka tradičních nápojů a občerstvení. Ani letos nebudou chybět dva stánky, které jsou věnovány neziskovým organizacím. Vystřídá se jich zde celkem 21, například Nadační fond Vrba, Modrá beruška, Společnost pro ranou péči, Dům pro Julii, Organizace nevidomých a další. Navíc předáme celkem 24 dobrých skutků prostřednictvím velkého adventního kalendáře umístěného u pódia. „Otevírání okýnek na adventním kalendáři symbolizuje totiž otevřenost ke konání dobra,“ doplnila Eva Skácelová.

Na podiu během adventu vystoupí děti a žáci mateřských a základních škol z Brna i blízkého okolí a doplní je swingové, folkové, pop-rockové a další kapely. Každou adventní sobotu se v 18.00 hodin podium promění v duchovní prostor a bude na něm probíhat rozsvěcení svíce za zpěvu rorátů. Vánoční strom pro Zelný trh věnovala rodina Bauerova. Letos je to 18 metrů vysoká douglaska tisolistá, která bude Zelný trh zdobit do 7. ledna. Stáří stromu bylo odhadnuto na 35 až 40 let a vyrostl na pozemku v Brně-Přízřenicích, kde rodina plánuje postavit dům.

Vyhlídkové kolo opět magnetem Moraváku

Advent na Moraváku bude i letos charakterizovat centrální bar na kašně, šapitó, jurty, bohatý kulturní program a vyhlídkové kolo. V šapitó najdete stánky s krásnými rukodělnými tradičními i moderními výrobky a dárky, dobrotami, gastro specialitami i vánočními dekoracemi. Nebude chybět ani vyhřívaný Čajovo-kávový bar v jurtě. Novinkou bude jurta věnovaná záchranné stanici Ptačí centrum o.p.s., ve které najdete spoustu zvířátek, vzácných i těch opuštěných z domácích chovů. Pro Advent na Moraváku je typický výrazný hudební program, který i letos vznikal ve spolupráci s klubem Stará pekárna.

„Na Moraváku uslyší návštěvníci přes čtyřicet kapel, ze kterých můžeme jmenovat třeba fenomenální skupinu s funky drive, punkovou naléhavostí, jazzovou elegancí a rockovou energií Laura a její tygři, mezinárodní skupinu, která hraje, zpívá a tančí v neodolatelném balkánském rytmu a pomezí srbské tradice a gypsy jazzu Musica Balkanika nebo třeba Band of Heysek hrající autentické, syrové blues,“ upřesnil kulturní program Mgr. Tomáš Pavčík, ředitel pořádající organizace.

Program bude probíhat každý večer ve vyhřívaném kulturním šapitó, po koncertech se na pódium dostanou DJ, kteří budou hrát až do 22.00 hodiny a nebudou chybět swingové a rock´n´rollové tančírny.

Kulturní šapitó nebude patřit jen hudbě, ale i divadlu pro nejmenší. Každou sobotu a neděli od 15.00 hodin v něm budou pohádky pro děti, mohou se těšit například na Velkou vlakovou pohádku od Divadla DNO & Klubu Leitnerova, která vznikla pod taktovkou Jiřího Jelínka, stejně jako Opravářská pohádka od Divadla KAM. V neděli 15. prosince na návštěvníky kromě pohádky čeká od 16.00 hodin i vánoční stínoherní dílna Divadla Líšeň. Pro děti bude na místě i kolotoč a vánoční vláček, pro ty nejmenší bude připraven vyhřívaný Baby Point se zázemím pro kojení, přebalovací pult, dětská jídelní židlička a mini hrací koutek.

Velký prostor na adventu najdou i neziskové organizace. Letos se jich vystřídá třináct a podpořit koupí drobného výrobku budete moci například Hospic sv. Alžběty, Hnutí DUHA, psí hospic Dejte nám šanci a opět také PARAcentrum Fenix, které bude mít svou jurtu. Novinkou na Moraváku bude schránka Vánočních pozitivních přání, kterou návštěvníci najdou v jurtě Charitativního antikvariátu. Pozitivní vánoční přání jsou určená pro seniory v domovech důchodců a pro děti v dětských domovech, kteří nemají rodinu, jež by jim popřála krásné svátky, pevné zdraví a spoustu lásky.

„Navštivte tedy Advent na Moraváku a napište jim nějaký krásný vzkaz, vhoďte jej do schránky a všechna krásná přání budou před Vánoci odevzdána, aby udělala spoustu radosti. Anebo vzkaz napište doma na pohled, děti můžou namalovat vánoční obrázek a přineste ho k nám na Moravák,“ doplnil Tomáš Pavčík.

Bruslák pod Joštem veřejnosti otevře 27. listopadu v 17.00 hodin. Ledová plocha o velikosti 860 m2 pojme 80 bruslařů. Bruslit se bude ve čtyřech dvouhodinových blocích od 10.00 do 21.00 hodin, po každém bloku následuje hodinová přestávka na úpravu ledu. Vstupné zůstává stejné jako v předchozích letech. Dospělí zaplatí za blok 100 korun, děti do 6 let bruslí zdarma. Děti od 6 do 15 let, senioři a držitelé ZTP/P průkazů platí 60 korun. Nové je zázemí pro přezouvání s úložnými boxy a pokladna s půjčovnou bruslí. Na Štědrý den se bude bruslit od 10.00 do 14.00 hodin a na Silvestra až do 22.00 hodin. Na Nový rok bude bruslák zavřený. Od ledna bude ranní blok od 10.00 do 12.00 hodin sloužit pro bruslení zdarma dětí a žáků mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí Brno-střed.