Festival kreativity Maker Faire přiveze do Brna nevšední zážitky

Brno, 18. října 2019 – Na Moravu poprvé míří přehlídka inovátorů a vynálezců Maker Faire, který v Čechách letos navštívilo více než 15 000 návštěvníků, od technologických nadšenců přes řemeslníky a výtvarníky až po rodiny s dětmi. Festival kutilů 21. století zavítá do pavilonu A na brněnském výstavišti o víkendu 19. a 20. října.

Festival Maker Faire přinese jedinečnou příležitost dospělým i dětem vyzkoušet si novodobé kutění a tvoření na vlastní kůži. Ponorky a džípy vytištěné na 3D tiskárně či kultovní 3D tiskárny od PRUSA RESEARCH, podomácku vyrobená herní konzole, automatizace domácností, výroba domácí kosmetiky nebo šperků z minerálů a elektroodpadu, příležitost vystřelit si z největšího vzduchového děla na světě nebo poslat vzkaz astronautům do vesmíru. To a mnohem více čeká návštěvníky na letošním ročníku brněnského Maker Faire.

„Maker je inovátor, vynálezce, kutil, designér i nadšenec. Každý, kdo se nespokojuje s dostupnými věcmi, a tak si vytváří nové. Zároveň si je však nenechává pouze pro sebe, ale sdílí je s ostatními. Je to zkrátka kutil 21. století. Makerství je o zvídavosti, tvoření a inovacích,“ říká ředitel festivalu Ondřej Kašpárek.

Rodiny s dětmi na festivalu mohou strávit dlouhé hodiny vyráběním a tvořením všeho druhu. Kromě mnoha aktivit, které se odehrávají na jednotlivých stanovištích, proběhnou i velké skupinové workshopy. Návštěvníci si vyzkouší tvorbu klasického animovaného filmu, vyrobí si peněženku ze starých audiokazet, pásky z cyklopneumatik, bloky z disket nebo si něco ušijí z reklamních bannerů. Chybět nebudou ani čím dál populárnější výtvory z 3D tiskáren, mimo jiné šperky, módní doplňky a dokonce i bytové osvětlení.

Organizátoři slibují atraktivní chemické pokusy, na které ve škole nikdy nezbyde čas. A na domácí půdě nebude chybět ani brněnský FabLab – otevřená dílna a její upravený návěs FabLab Experience vybavený laserovou řezačkou, 3D tiskárnami, robotickým ramenem, elektronovým mikroskopem a dalšími, pro mnohé futuristickými, přístroji. Jedná se o jedinou pojízdnou otevřenou dílnu na světě.

Že novodobé kutilství není jen o technologiích, potvrdí originální dýmky a další výrobky ze dřeva nebo výroba kosmetiky. Na výstavišti se představí také Rebel Legion, organizace, která se věnuje výrobě profesionálních Star Wars kostýmů.

Maker Faire je největší světovou přehlídkou inovací, kreativity a důmyslnosti pro celou rodinu. Je setkáním tvořivých a zvídavých lidí, které baví zkoušet nové věci a ty neformálně sdílet. „Festival Maker Faire je fenomén, který funguje skvěle u nás i ve světě. Například v Římě, v New Yorku nebo Los Angeles ho navštěvuje přes 100 000 návštěvníků. V České republice jsme festival již dvakrát pořádali v Praze, máme za sebou i úspěšný první ročník v Plzni a Mladé Boleslavi a další města připravujeme. Baví nás prozkoumávat další regiony a objevovat v nich makery. Jsou to totiž oni, kdo spolu se svými projekty stojí v popředí celé akce. V Brně cítíme velký potenciál, je tu spoustu projektů a aktivních lidí a věříme, že první Maker Faire na Moravě se tomu pražskému minimálně vyrovná,“ říká Vojtěch Kolařík z iniciativy Make More, kterého těší, že se do akce zapojí i místní populární organizace jako vědecko-zábavní centrum VIDA! nebo SVČ Lužánky, největší středisko volného času v Brně.