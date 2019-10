Na Špilberku odhalí tajemství barona Trencka

Brno, 2. října 2019 – U příležitosti 270 let od úmrtí barona Františka Trencka ve vězení na Špilberku se na témže místě otevírá výstava „Baron Trenck. Nová tvář legendy“. Vyvrcholí tím téměř tříletý unikátní projekt, při němž Trenckovu mumii zkoumal mezioborový tým brněnských specialistů. Muzeum města Brna na něm spolupracovalo s odborníky z Masarykovy univerzity a nyní představí výsledy. Baron Trenck je první historickou osobností, jíž se dostalo plně digitální rekonstrukce tváře i celého těla, a to dokonce i pohyblivé.

Nejslavnější špilberský vězeň, velitel pandurů baron František Trenck, zemřel před 270 lety, 4. října 1749. Nechal se pohřbít v hrobce kapucínského kláštera, kde se jeho tělo přirozeně mumifikovalo. Trenckovu mumii v únoru 2017 tým odborníků transportoval na CT vyšetření a začal ji zkoumat nejmodernějšími metodami forenzní antropologie a soudního lékařství. Výsledky se průběžně zpracovávaly pomocí 3D digitálních technologií. Nyní budou představeny kompletní výsledky bádání. Gotické sály Špilberku se změní na antropologickou laboratoř, kde návštěvníci poznají, co všechno se dá zjistit o elitním vojákovi poloviny 18. století, a dokonce jej uvidí i v pohybu.

„Projekt přinesl řadu nových poznatků o fyzických přednostech barona Trencka, o kuriozitách na jeho těle i o zdravotním stavu. Víme, jak se na něm podepsal jeho divoký život nebo zda jej bolely zuby,“ naznačuje Petra Urbanová z Laboratoře morfologie a forenzní antropologie Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. „Trenck má atypicky dlouhé a silné prsty na rukou, promáčklý hrudník, patní ostruhy, rozštěp křížové kosti astřepiny střely zarostlé v podkoží,“ dodává.

Nové informace, získané při výzkumu mumie, využili brněnští vědci při rekonstrukci podoby nejen Trenckovytváře, ale i celé postavy. Ta byla vytvořena jako digitální model, jenž byl i rozpohybován v animaci.„Poprvé byla vytvořena virtuální rekonstrukce kompletního těla historické osobnosti včetně dobového oblečení. Virtuální model byl současně rozpohybován do počítačové animace po vzoru triků z hollywoodských filmů,“ líčí Helena Lukášová z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Před zraky návštěvníků tak ožijí téměř tři sta let staré scény z Trenckova věznění.

Kolik let je virtuálnímu baronovi? „Trenckova podoba je situována do chvíle jeho nástupu do žaláře na Špilberku v září 1748, kdy měl za sebou 38. narozeniny. Ačkoliv tedy nebyl rozhodně stařec, velmi se na něm podepsal jeho náročný vojenský život s nepříliš vzornou životosprávou,“prozrazuje Petr Vachůt, vedoucí Oddělení archeologie Muzea města Brna. Baron Trenck byl slavným vojevůdcem a dobrodruhem. Velel pandurům, s nimiž významně pomohl Marii Terezii ve válkách o dědictví rakouské. Kvůli své prudké povaze měl mnoho nepřátel. Roku 1745 byl dokonce odsouzen k smrti, avšak Marie Terezie jeho trest zmírnila na doživotí na Špilberku.

Duchovní útěchu před smrtí našel Trenck u bratrů kapucínů, jejichž řádu odkázal velkou část svého majetku. V kryptě brněnského kapucínského kláštera se dodnes uchovalo Trenckovo mumifikované tělo, které mohli zkoumat současní odborníci. „S využitím nejmodernějších metod byly napsány další kapitoly v příběhu barona Trenckai Kapucínské hrobky, která pečuje o odkaz tohoto slavného válečníka. Řád vnímá tyto počiny jako součást dynamického vývoje,“ říká vedoucí hrobky Kateřina Hlouchová. Výjimečná výstava teď Trencka představí interaktivně a trojrozměrně.