Centrum Kociánka otevře brány dokořán, vozíčkáři budou i slaňovat

Brno, 25. května 2019 - Slaňování vozíčkářů, koncerty a divadelní představení, tvořivé dílny, spanilou jízdu nebo jarmark – to vše a mnohem víc nabídne 9. ročník festivalu Dobrý den Kociánko, který se uskuteční ve čtvrtek 30. května. Centrum Kociánka, která letos slaví jubilejní sté narozeniny, totiž právě v tento den otevře své brány dokořán a pro návštěvníky všech věkových kategorií připravila bohatý program.

„Ačkoliv se povědomí o zdravotně postižených ve společnosti postupně rozšiřuje, je potřeba v tom stále pokračovat. Festival je pro to úžasnou příležitostí. Nejenže se veřejnost dozví o Kociánce jako takové, ale návštěvníci stráví den s námi – zaměstnanci a uživateli. Zjistí, že zdravotně postižení se také dokážou bavit či vyrábějí krásné výrobky nebo že jsou schopni nacvičit skvělé představení a pobavit lidi,“ přibližuje smysl festivalu Tomáš Komárek, ředitel Centra Kociánka a dodává, že dalším cílem akce je bourat pomyslné zdi mezi zdravými a handicapovanými lidmi.

„Dříve byl součástí festivalu workshop Nechme zmizet zeď, kdy návštěvníci pestrobarevně sprejovali šedé zdi kolem areálu Kociánky. Ale neslo to i poselství: Nechme zmizet bariéru mezi zdravými a zdravotně postiženými. Zároveň událost nazýváme Festivalem v zahradách lidských hodnot. Věříme, že při celkovém poslání Centra Kociánka, by tady tyto hodnoty u nás měly být. Každý rok přidáváme novou, takže letos jich už bude 100 jako 100 let Kociánky. Pomyslně budou zasazeny v den festivalu různě po areálu,“ říká Komárek. Celý festival se tak letos ponese na vlně dobrosrdečnosti, která je symbolickou lidskou hodnotou vybranou pro letošní rok.

Hustá rocková kapela, divadelní představení i jarmark neziskovek

Festival, který se bude konat od 10 do 21 hodin, nabídne zajímavý multižánrový program pro všechny kategorie návštěvníků. „Letos se nám podařilo ulovit slovenskou zpěvačku Katarziu, která stoupá stále výš. Určitě bude stát za to si poslechnout i brněnské Plum Dumplings či náš kociánkovský Hustej Rock, který stojí opravdu za to. Na své si přijdou i milovníci divadel, kde nám zahraje třeba Anička a letadýlko nebo Divadlo Aldente,“ vypočítává Komárek.

Tím však program zdaleka nekončí. Milovníci adrenalinu si přijdou na své při slaňování vozíčkářů mezi stromy a pro tvořivé návštěvníky jsou zase připraveny rukodělné dílničky pro děti i dospělé. A kdo by chtěl podpořit neziskové organizace a dozvědět se o jejich práci, ten může zamířit na Jarmark neziskovek.

„Dopoledne očekáváme spíše školky a školy nebo maminky s dětmi, odpoledne pak spíše dospělé návštěvníky. Vítáni jsou však všichni, ať už přijdou jen na chvíli, či na celý den,“ zve na akci Komárek.

Kociánka slaví 100 let, baví na sociálních sítích a chystá almanach

Centrum Kociánka letos slaví jubilejní 100. narozeniny a již od začátku roku každý týden zveřejňuje na svém facebooku a instagramu vtipné příběhy ze své historie. Na podzim pak plánuje vydat almanach, zachycují její historii a dějiny místa, kde se nachází. A jak její budoucnost vidí její ředitel?

„Kociánce bych popřál, aby se jí i nadále dařilo naplňovat její hlavní poslání. Tedy pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením se začleněním do společnosti. To se samozřejmě nejde bez zaměstnanců, takže bych Kociánce hlavně přál, aby měla dostatek kvalitních zaměstnanců, kteří mají svou práci rádi. Ne nadarmo má Centrum Kociánka v logu srdce a motto pro letošní rok zní ‚Sto let dobrosrdečnosti‘. Zkrátka přeji Kociánce vše dobré a vlastně i celé společnosti je potřeba popřát, aby se nebála přijímat jiné lidi mezi sebe,“ uzavírá Tomáš Komárek.

• Termín: čtvrtek 30. května od 10 do 21 hodin

• Vstupné: dobrovolné

• Parkování: na ulici Křižíkova (parkoviště u zadní brány u vjezdu do Centra Kociánka, naproti střední automobilové škole u zdi, dvě velká parkoviště cesta směr Brno Lesná – pěšky cca 5 minut chůze) nebo u nádraží Královo Pole

• MHD: linka 44 nebo 84, zastávka Kociánka (vstup hlavním vchodem); tramvaj č. 1 nebo 6, zastávka Husitská, doprava po Malátové, rovno, přes lávku