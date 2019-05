V Lužánkách vypukne Festival kreativního a logického hraní

Brno, 8. května 2019 – Dřevěné stavebnice, výtvarné dílničky nebo optické klamy. To je jen zlomek aktivit, jimiž se v neděli 12. května zaplní brněnské Lužánky společně s rodinami, které při hraní baví tvořit a lámat si hlavu. Na pátém ročníku Festivalu kreativního a logického hraní se děti pobaví více než třiceti aktivitami na jediném místě.

Rodiče se také budou moci poradit s odborníky na logopedii nebo zjistit, jak pro své děti vybrat ten správný batoh. Říká to Kristýna Křížová, jedna z pořadatelek festivalu. Ten v neděli otevře brány v 11 hodin a skončí v 17 hodin. Vstup na festival je zdarma.

Zábavu na festivalu najdou děti od batolat po školáky. Aktivity organizátoři rozdělili do skupin pro nejmenší děti (1–3 roky), které si mohou užít například výtvarnou dílničku nebo vlakodráhu. Pro předškoláky (3–6 let) jsou pak připraveny dřevěné stavebnice srubů nebo logické skládačky. Školáci (6–12 let) si zase mohou pohrát například s elektronickou stavebnicí nebo se ponořit do společenských her.

„Dítě v každém věku potřebuje ke hraní jiný typ hračky, ale kreativitu a vlastní přemýšlení u nich lze rozvíjet kdykoliv. Cílem festivalu je mimo jiné ukázat, že i kreativní a logické hry jsou skvělá zábava,“ říká Kristýna Křížová ze společnosti Agátin svět, která festival pořádá. Podle ní jsou takové hry též ideálním způsobem, jak posilovat rodinné vztahy a podporovat společné hraní.

Na programu festivalu je i autorské čtení z knihy Černobílé prázdniny od Lucie Šavlíkové. „Odborníci se shodují, že rozvoji komunikačních dovedností dětí prospívá i společné čtení v rodinách. Proto jsme rádi, že můžeme nabídnout i pěkný čtený příběh,“ vysvětluje Kristýna Křížová. Kromě zábavy si rodiče budou moci říct rovněž o radu, na festivalu bude po celou dobu se svou hravou logopedickou poradnou zkušená logopedka Kristýna Horníková.

Část aktivit bude probíhat na venkovní terase a zahradě Střediska volného času Lužánky, část jich bude připravených přímo v budově. Organizátoři jsou připraveni i na případnou nepřízeň počasí. „Většina aktivit se bude dít pod střechou, ať už stanu, nebo budovy. Návštěvníci se nemusejí ničeho obávat, déšť nás nepřekvapí,“ dodává Kristýna Křížová. Na základě zájmu o minulé ročníky v Brně očekává až několik tisíc návštěvníků.