Hospic sv. Alžběty získal díky sponzorům nový sociální automobil

Brno, 6. června 2018 – Nový vůz značky Dacia Dokker převzali 4. června zástupci Hospice sv. Alžběty v Brně. Vozidlo budou zaměstnanci zařízení využívat zejména při poskytování denní terénní hospicové péče. Hospic, který poskytuje komplexní pomoc a podporu nemocným v pokročilé a konečné fázi nevyléčitelných onemocnění, obdržel svůj první vůz v rámci projektu Sociální automobil.

„Ve většině sociálních zařízení je vozový park ve špatném technickém stavu, přitom jde v mnoha směrech o velmi důležitou součást poskytování kvalitní péče. Tato zařízení obvykle získávají nový automobil velmi obtížně. Rozhodli jsme se proto vzít situaci do svých rukou a pomoci těm, kteří to skutečně potřebují. Rád bych poděkoval všem, kteří se do projektu zapojili a přispěli tak na nový vůz pro brněnský hospic,“ uvádí Miroslav Káninský, jednatel společnosti Kompakt. A dále dodává, že projekt sociální automobil Kompakt realizuje bez podpory jakýchkoliv dotací a grantů.

Projekt Sociální automobil funguje v České republice již 20 let, což je doba, za kterou Kompakt předal na sedm stovek vozidel. Hospic sv. Alžběty získal v pořadí již 727. automobil. Na financování vozu se podílela třicítka sponzorů napříč obory od velkých firem až po ty menší, mezi významné přispěvatele se však řadí také Jihomoravský kraj i město Brno.

„Automobil u nás využíváme každodenně, protože jezdíme za klienty, kteří potřebují naši pravidelnou asistenci. Velmi děkujeme všem přispěvatelům, kteří se na koupi nového sociálního automobilu pro náš hospic podíleli, včetně společnosti Kompakt, jež celý projekt zorganizovala. Stále se najde dost těch, kteří sociálně cítí – a z toho mám velmi dobrý pocit,“ komentoval předání vozidla ředitel Hospice sv. Alžběty Karel Kosina.