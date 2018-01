Na vědeckou stanici Masarykovy univerzity v Antarktidě míří rekordní expedice

Brno, 2. ledna 2018 – Rekordní výprava zamíří letos na vědeckou základnu Masarykovy univerzity (MU) do Antarktidy. Expedice bude mít 19 členů, z toho bude devět žen. Historicky nejvyšší je také počet doktorandů, kterých pojede sedm. Na stanici Johanna Gregora Mendela by také měli strávit delší čas, než obvykle. Dorazit by na ni měli okolo 12. ledna a návrat je plánován na konec března.

Na stanici, která je umístěná na ostrově Jamese Rosse v blízkosti Antarktického poloostrova, budou odborníci pokračovat ve výzkumech z předchozích let, zaměří se ale na nová prostředí a organismy.

„Například mikrobiologové se budou kromě bakterií soustředit také na výzkum hub. Algologové se zase zaměří na výzkum rozsivek, což jsou jednobuněčné organismy hojné v půdě a na smáčených stěnách,“ přiblížil výzkumné záměry vedoucí antarktického projektu Daniel Nývlt z Přírodovědecké fakulty MU. Pokračovat bude dlouhodobé sledování změn místních ledovců, měření vlastností permafrostu a jeho rozmrzající vrstvy nebo testování simulovaných dopadů změny klimatu na nižší rostliny.

Kromě vědecké práce budou mít odborníci nově na starosti i testování výrobků, které by rády získaly novou ochrannou známku Testováno v Antarktidě, kterou uděluje Centrum pro transfer technologií MU. „Pro tuto sezonu máme tři pilotní projekty, jde o produkty dvou výrobců obuvi a jednoho výrobce termoprádla,“ řekl vedoucí expedice Pavel Kapler. Doplnil, že stanice by se měla také rozšířit o další kontejner, který poslouží jako dílna a garáž pro čtyřkolky, které vědci využívají pro dopravu přístrojů a vybavení do vzdálenějších koutů ostrova.

Ve výpravě budou letos odborníci z Masarykovy univerzity a z Univerzity Karlovy a také dvě vědkyně z Istanbul Technical University.

Zdroj: MU