Masarykova univerzita opět vysílá vědeckou expedici do Antarktidy

Brno, 24. ledna 2023 - Celkem 23 členů bude mít letošní expedice Masarykovy univerzity (MU) do Antarktidy. Část výpravy zamíří na Českou vědeckou stanici J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse, kde stráví zhruba dva měsíce, druhá menší skupina, čítající devět lidí, bude přes dva týdny pracovat na ostrově Nelson Island.

Obě části výpravy vyrazí společně 27. ledna z Česka do Chile, odkud se přesunou letecky na ostrov Krále Jiřího. Tam se rozdělí a dále budou pokračovat samostatně. Členem letošní výpravy je i ukrajinský vědec Anton Puhovkin, kterého Přírodovědecká fakulta MU zaměstnala v rámci podpory ukrajinských učitelů a vědců postižených válkou.

Vědec, který se specializuje na výzkum lišejníků, se loni na jaře kvůli válce nemohl vrátit na Ukrajinu. „Po roce stráveném na ukrajinské stanici na ostrově Ganlindez v Antarktidě se mu podařilo dostat až do Polska, odkud na základě předchozích kontaktů vedla jeho cesta k nám do Brna,“ popsal manažer Českého antarktického výzkumného programu Pavel Kapler z Přírodovědecké fakulty MU. Letos se tak Puhovkin do Antarktidy vrátí už jako zaměstnanec MU. Dostane se ale i na svou domovskou stanici, kam zavítá po skončení pobytu na Nelsonově ostrově. „Díky němu a spolupráci s ukrajinským národním programem získají naši uživatelé přístup k novým vzorkům, a naše přístrojové vybavení se dostane na ukrajinskou stanici, která má na rozdíl od našich celoroční provoz,“ doplnil Kapler.

Cílem letošní expedice ve všech třech destinacích je dlouhodobý monitoring klimatu a komplexní sledování stavu polárních geo- a ekosystémů, tedy tamních ledovců, dlouhodobě zmrzlé půdy, odledněného území umožňujícího růst nižších rostlin, říčních a jezerních systémů a dalších geomorfologických útvarů.

„Pokračovat bude loni započatý pětiletý projekt JUNIOR STAR, zaměřený na studium změny dlouhodobě zmrzlé půdy v oblasti Antarktického poloostrova, i medicínský výzkum vlivu stresu na fyzické zdraví pracovníků v polárních oblastech ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava,“ uvedl vedoucí letošní expedice Filip Hrbáček z Přírodovědecké fakulty MU.

Nově odstartuje geofyzikální projekt, v jehož rámci bude další ze zahraničních účastníků expedice Mohammad Farzamian z lisabonské univerzity v Portugalsku instalovat na stanici přístroje pro monitorování dlouhodobě zmrzlé půdy. Do budoucna má systém umožnit kvantitativní analýzu současného vývoje půdního ledu v oblastech dlouhodobě zmrzlé půdy v souvislosti s klimatickými změnami. Dalšími zahraničními účastníky mezinárodní expedice budou tradičně slovenští kolegové, kteří jsou absolventy a zaměstnanci MU, ale také dva vědci z Turecka a jeden z Británie.

V rámci spolupráce Českého antarktického výzkumného programu s průmyslem a aplikační sférou začne během letošní expedice testování pomocného zařízení společnosti COMET SYSTEM pro automatickou meteorologickou stanici, který se uchází o udělení licence na používání ochranné obchodní známky Testováno v Antarktidě.

Na stanici J. G. Mendela, která vědcům slouží již déle než 15 let, je letos plánovaná rozsáhlá oprava střechy hlavního ubytovacího objektu. Pro zajištění těchto prací musela Přírodovědecká fakulta MU najít zkušeného pokrývače-izolatéra schopného pracovat v extrémních podmínkách. Ve výběrovém řízení, do něhož se přihlásilo na 300 zájemců, nakonec uspěl horolezec Dimitris Georgiadis. Mimo jiné také pro své dlouholeté pracovní zkušenosti pokrývače z oblasti Hrubého Jeseníku.

Zdroj a foto: MUNI