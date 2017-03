Brněnská zoo se zapojí do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko!

Brno, 15. března 2017 - Do celorepublikové akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko!", která se letos koná v sobotu 8. dubna, se coby organizátor úklidu zapojila i Zoo Brno. Úklid areálu zoologické zahrady bude probíhat od 9 hod. do 15 hod. Kromě sběru odpadků budou dobrovolníci také hrabat listí nebo zametat. Vstup do zoo budou mít všichni dobrovolníci v den úklidu zdarma.

Do úklidu zoologické zahrady se může zapojit každý dobrovolník, který se přihlásí prostřednictvím formuláře na www.uklidmecesko.cz, nebo bude kontaktovat Bc. Václava Samka: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 724 963 670.

Sraz všech přihlášených dobrovolníků bude v 8:45 hod. před pokladnami.

„Zoologická zahrada je místem, kam chodí převážně rodiny s dětmi a proto věříme, že se právě mladí lidé s dětmi do akce zapojí a sami si vyzkouší, jaké to je sbírat po někom odhozené odpadky," dodává ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.

Hlavními organizátory akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko" jsou Spolek Ekosmák a Český svaz ochránců přírody. Do projektu se loni zapojilo téměř 90 tisíc dobrovolníků.

foto: ilustrační

