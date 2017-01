Na hvězdárně se v sobotu uskuteční vesmírný karneval

Brno, 27. ledna 2017 - Leden je obdobím plesů i karnevalů a v sobotu 28. ledna odpoledne se na brněnské hvězdárně uskuteční karneval přímo vesmírný. Od 15.00 do 18.00 bude na Hvězdárně a planetáriu Brno připravena veselá hudba, spousta soutěží – například vesmírná chůze, pošli Slunce, vysávání černé díry, tombola s bláznivými cenami a soutěž o „nej“ masku.

„Vesmírné čečetky by měly dorazit v karnevalovém kostýmu. A pokud je bude doprovázet dospělák, měl by se vyzdobit i on! Jaký převlek doporučujeme? Fantazii se meze nekladou! Můžete být mimozemšťani, kosmonauti, roboti, vědci, planety, umělé družice … vlastně cokoli, co vás napadne. Čím vesmírnější ale budete, tím větší úsměv vykouzlíte na našich tvářích,“ zvou organizátoři.

Kromě karnevalu se návštěvníci mohou těšit i na některé z představení digitária:

14.00 Soumrak dinosaurů

15.30 Soumrak dinosaurů

17.00 Setkání s kometou

18.30 Setkání s kometou

19.00 Večerní pozorování oblohy pro děti

Propozice:

Karneval probíhá 28. ledna od 15.00 do 18.00.

Je vhodný pro všechny děti bez omezení věku s dospělým doprovodem.

Vstupné pro děti 50 Kč (v ceně je malý dárek), rodiče vstup zdarma

K dispozici je pouze dvě stě míst (vč. rodičů) bez možnosti rezervace.

Po celou dobu karnevalu budeme tancovat a hrát jednoduché hry.

Na hvězdárně jsou k dispozici automaty s teplými nápoji i drobným občerstvením.

V naší šatně vám rádi a zdarma uschováme nejen oblečení, ale i kočárky nebo sáňky.

Na představení v digitáriu si musíte koupit zvláštní vstupenku.