Audioknihy: Čtení ušima je stále populárnější

Brno, 10. ledna 2017 - Čtení ušima si v posledních letech získává rapidně rostoucí počet fanoušků a množství dostupných audioknih na našem trhu každoročně stoupá. Již třetí ročník Velkého audioknižního průzkumu, pořádaného portálem Audiolibrix.com, se podíval na vývoj trhu i posluchačských návyků a zvyklostí, aby tak utvořil ucelený obraz o změnách a vývoji situace na našem audioknižním trhu.

Letos se průzkumu účastnilo 1300 respondentů (tedy téměř dvakrát více než loni) a z výsledků vyplynuly zajímavé a v některých ohledech i překvapující informace. Letošní ročník průzkumu ukázal, že více než 56 % lidí poslouchá audioknihy na svých mobilních zařízeních. Přes 35 % respondentů poslouchá audioknihy přes audioknižní mobilní aplikace a 21 % lidí volí k poslechu jinou aplikaci přehrávající hudební soubory na mobilu či tabletu.

Nejvíce s nimi cestujeme a odpočíváme

Nejčastější činností, při níž respondenti poslouchají audioknihy, je řízení auta. Téměř 26 % lidí si zpříjemňuje cestu za volantem poslechem audioknih. Ve veřejných dopravních prostředcích rádo poslouchá až 12 % respondentů a doma při domácích, kreativních nebo řemeslných pracích až 22 % respondentů.

Mezi lidmi stále panuje mylné přesvědčení o tom, že audioknihy jsou pouze pro ty uspěchané, kteří číst nestíhají. Průzkum ale ukázal, že až 31 % respondentů si na audioknihy rádo najde čas a příběhy si vychutná v klidu. 13 % respondentů poslouchá audioknihy nejraději doma při odpočinku a až 18 % posluchačů si audioknihy pouští v noci před spaním.

„Audioknihy umožňují lidem při čtení jinak nemyslitelný multitasking. Místo nekonečného poslechu stejných skladeb v radiu, neměnících se negativních zpráv, na které nemáme žádný vliv, si s audioknihami může každý vybrat, jak ten „volný“ čas trávit. Není to jenom o čtení, když člověk nestíhá, ale také o čtení, kdy si člověk vybírá, co chce vstřebávat a co ne,“ říká Ivan Sabo z portálu Audiolibrix.

Díky audioknihám čteme více

Audioknihy za poslední roky probudily zástupy bdějících čtenářů - řada lidí si díky poslechu mluveného slova opět našla cestu k literatuře. Navíc z odpovědí respondentů vyplývá, že 47 % z nich čte díky audioknihám více než dříve.

Novým trendem je tzv. dramatizovaná četba, kdy je předloha interpretována v celé své délce, ale vystupuje v ní více interpretů, kteří přidávají i momenty čistého hraní. Celých 43 % respondentů tuto formu interpretace upřednostňuje před klasickou jednohlasou interpretací.

Velký audioknižní průzkum ukázal, že audioknižní trh začíná i v našich končinách růst podobně, jako tomu bylo před lety v USA, Velké Británii nebo Německu. Segment trhu, který ještě před pár lety neexistoval, nabírá každoročně na síle. Pokud bude domácí trend sledovat ten zahraniční, v blízké budoucnosti by audioknihy mohly předběhnout prodeje knih elektronických.

(red)