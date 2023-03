Čtenářský festival V Archu přivítá Kateřinu Tučkovou a další lokální tvůrce

Brno, 19. března 2023 – Café Paměti národa pořádá v sobotu 25. března od 13 hodin čtenářský festival V Archu - odpoledne nabité literaturou pro každý smysl. Jedná se o generačně i zájmově inkluzivní přehlídku nakladatelství, literárních projektů a časopisů, a v neposlední řadě samotných autorů a autorek.

„Březen je měsícem čtenářů, proto jsme vymysleli festival V Archu, kde dáváme prostor lokálním autorům, stejně jako malým i velkým nakladatelům. Bude to vlastně takové setkání čtenářů s básníky a spisovateli v rámci naší kavárny, která takováto setkání všeho druhu vítá,” vysvětlil Jan Albrecht, jeden z organizátorů festivalu a barista Café Paměti národa Brno. Festival nabídne literaturu “všemi smysly” - prostor dostanou autorská čtení, promítání dokumentárních filmů, stánky pozvaných nakladatelství a prezentace aktérů a aktérek současného tuzemského literárního života. Vstup na akci je zdarma.

Návštěvníci se můžou těšit na Kateřinu Tučkovou a její čtení z Bílé vody a prezentaci o vzniku knihy, v rámci básnického bloku vystoupí Roman Polách nebo lokální básnířka Olga Wawracz a svou současnou nabídku představí například ostravské nakladatelství Bílý Vigvam, brněnské nakladatelství Host nebo digitální kurátorská platforma Psí víno.

Café Paměti národa Brno je prostor, kde se prolíná historie s kulturou a gastronomií. Architektonický návrh Szymona Rozwalky kombinuje staré dřevo s novým - tak jako Paměť národa zasazuje příběhy pamětníků do současného kontextu. “V kavárně je hodně dominantním prvkem ten oblouk. Když jsme si s tím začali hrát, došli jsme od oblouku k archu a od toho k Paměti národa - protože když je něco v archu, neznamená to, že je to v oblouku, ale že je to zdokumentované a někde uložené. Proto i my ty autory umístíme do archu, zdokumentujeme tu současnou literární scénu, zapamatujeme si to,” popsal zrod konceptu festivalu Albrecht. V Café Paměti národa se každý měsíc odehrávají promítání dokumentárních filmů, výstavy, besedy s odborníky na nejrůznější témata nebo právě autorská čtení či markety lokálních tvůrců.

„Tento měsíc jsme hodně našlapali. V sobotu 25. března máme Arch, den na to koncert hudebníka Ryder the Eagle spolu s moravským písničkářem Hello Incognito, ve středu 29. je v plánu sólo koncert Philippa Spiegla a v pátek 31. března u nás bude Meeting Brno promítat premiéru filmové adaptace Marušky, to bude k 80. výročí úmrtí Marie Kudeříkové,” vyjmenoval spolupořadatel festivalu Štěpán Alexander. Vstupenky na akce si mohou zájemci pořídit v předprodeji na portálu goout.net.

Foto: archiv organizátorů