Knižní festival Brno Book Open vol. I nabídne kreativní dílny i debaty s autory

Brno, 4. prosince 2022 – Návštěvníky a návštěvnice čeká ve čtvrtek 8. prosince 2022 od 14:00 do 20:00 hodin ve foyer Domu umění města Brna prodej knih o umění, architektuře a designu, který doplní debaty s autory, kreativní dílny a inspirativní setkání. V rámci doprovodného programu, který bude probíhat od 14:30 do 20:00 hodin, se budou prezentovat vybraná brněnská nakladatelství a jejich nové publikace, proběhne moderovaná diskuze a křest knih. Během akce bude na místě k dispozici otevřená sítotisková dílna. Jednodenní knižní festival Brno Book Open vol. I pořádají Dům umění města Brna, Nakladatelství VUTIUM a Galerie TIC.

„Tematicky podobně zaměřený festival zatím Brnu citelně chybí, a proto se snažíme tuto mezeru na kulturním trhu napravit. Období adventu nebylo vybráno náhodně. Právě v tomto čase chceme své blízké a nebo i sebe obdarovat a potěšit knihou či publikací, která je výlučná, nadčasová a zajímavě graficky zpracovaná,“ představila záměr Jana Kořínková, ředitelka Nakladatelství VUTIUM. Na festivalu bude k dispozici knižní produkce Domu umění města Brna, Galerií TIC, Nakladatelství VUTIUM, FaVU VUT, Fait Gallery, Moravské galerie, Národního památkového ústavu, Semináře dějin umění FF MU, Nakladatelství JAMU a Muzea města Brna.

Kromě rozsáhlé nabídky knih, které aktuálně vydaly brněnské kulturní a vzdělávací instituce, je součástí festivalu i doprovodný program. Nabídne prezentace autorských knih a seznamuje s pozoruhodnými výzkumnými a edukačními projekty, které vznikly na brněnské umělecké a umělecko-historické scéně. Doprovodný program zakončí moderovaná debata s názvem Ti, co malují značky. Průvodci, bedekry, atlasy umění a architektury věnovaná oblíbenému žánru mezi publikacemi o výtvarné umění a architektuře, kterým jsou průvodce a atlasy. Společným jmenovatelem off programu je hledání způsobů, jak zpřehlednit a poutavě vysvětlit dějiny umění a architektury, jak probudit zájem o zvláštní i marginální fenomény a obecněji nebo jak skrze (kulturní) dějiny napomoci pochopit naši složitou současnost.

V průběhu doprovodného programu bude mít veřejnost možnost zapojit se do sítotiskové dílny, kterou povedou Beáta Spáčilová, Lucie Holoušová a Klára Mikulcová (spolek Brno tiskne). Pomyslnou tečkou za festivalem bude společný křest tří knižních novinek Jan Ambrůz; Hledání šlapanické víry a Bohuslav Woody Vašulka – Čeleben, básně a prózy z mládí. Důležitou je pro organizátory příležitost setkat se a sdílet své zkušenosti s ediční a umělecko-popularizační prací.

Doprovodný program:

14:30 - 15:00

Veronika Jičínská: prezentace knihy BAM. Průvodce architekturou 1945–1989, 2. vydání

15:00 - 15:30

Klára Hanáková: prezentace knihy POSPA… životní a umělecká dráha režiséra Zdeňka Pospíšila

15:30 - 16:00

Eva Pražanová, Lenka Dolanová: prezentace knihy Milan Langer

16:00 - 16:30

Marika Svobodová: prezentace knihy Jan Ambrůz

16:30 - 17:00

Barbora Lungová, Marta Fišerová: prezentace knihy Hledání šlapanické víry

17:30 - 18:00

Jennifer Helia de Felice, Lenka Dolanová: prezentace knihy Bohuslav Woody Vašulka – Čeleben, básně a prózy z mládí

18:00 - 19:00

moderovaná diskuze Ti, co malují značky. Průvodce, bedekry, atlasy umění a architektury

moderace: Marika Kupková, Jana Kořínková

hosté: Silvie Šeborová, Šimon Kadlčák, Michal Konečný, Rostislav Koryčánek

19:30

společný křest knih Jan Ambrůz, Hledání šlapanické víry a Bohuslav Woody Vašulka – Čeleben, básně a prózy z mládí ve foyer Domu umění města Brna