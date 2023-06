Autorské večery na FSS MU představí knihy Štědroně, Váši či Elbel

Brno, 13. června 2023 - Nový cyklus autorských večerů s literáty, básníky, akademiky i začínajícími autory nazvaný S knihou na kaFFe aneb Jak se píše a čte na filozofické fakultě otevře 14. června od 17 hodin program věnovaný brněnskému publicistovi Františku Schildbergerovi.

Sedmdesátiletý básník a publicista František Schildberger přečte úryvky ze svých knih Meziřádky a Podoby české literární reportáže. Deníkově uspořádaný soubor glos, zamyšlení, komentářů a fejetonů Meziřádky je autorovým svědectvím o kovidovém roce 2021. Je to soubor v mnohém provokativní, ať už se dotýká otázek spojených s vírou či politickými idejemi, ale všudypřítomným tématem je intenzivní radost ze života, navzdory všemu a všem, kdo tuto radost kazí. Druhá ze zmíněných publikací je odbornou monografií, v níž Schildberger mapuje žánr české reportáže, zaměřuje se na významné osobnosti a události.

„Propátrává dějiny novodobého českého písemnictví a zkoumá, co lze označit za reportáž a co už ne. Někdy jej při tom jeho úvahy od vytčeného tématu zavedou až příliš daleko, systematické dějiny české reportáže tedy stále ještě zbývá napsat, ale tato kniha k tomu dodává cenné podněty,“ napsal o knize publicista Jan Lukavec. Autorské čtení Františka Schildbergera začne 14. června v 17 hodin.

Cyklus autorských čtení pokračuje podzimním programem 26. září, kdy do Čítárny zavítají Tereza Horáková a Veronika Řezníčková a spolu s historikem umění Jiřím Kroupou pohovoří o knize Zadání, umělecká úloha a funkce v architektuře a ve výtvarném umění. Autorky si v knize kladou například následující otázky: Jaký je význam pojmů zadání, umělecká úloha a funkce? Jak je můžeme chápat a zkoumat v architektuře či ve výtvarném umění? A jsou tyto pojmy stále ještě aktuální? „Publikace na jednotlivých příkladech stavebních a uměleckých zakázek poukazuje nejen na proměny vztahu mezi objednavateli a architekty či umělci, ale i na způsob, jakým se tito tvůrci s předkládaným zadáním vypořádávali a co všechno mohlo výslednou podobu díla ovlivňovat,“ upřesnila Horáková.

Program pokračuje 10. října setkáním s Danušou Čižmíkovou, autorkou knihy Hledání identit v moderní libanonské ženské próze. Čižmíková se zabývá tvorbou žen v kontextu libanonské občanské války. Rozebírá díla dvou z nejvýraznějších představitelek válečného románu v Libanonu, jejichž hlavními protagonistkami jsou ženy. V úterý 24. října pak Čítárnu navštíví básník, prozaik, hudebník, výtvarník a performer Petr Váša. Přiveze s sebou novinku určenou dětem a zvídavým dospělým Rajčaťáci a Banáni. „Bude to autorské čtení, deklamování i prozpěvování z knihy. Čtení se může přelévat v přednášku o filozofii a dílnách fyzického básnictví. Nebo ve workshop pro začátečníky i pokročilé jakéhokoliv věku. Nebo v rozmáchlejší vystoupení fyzického básnictví věnované především ,dětským‘ tématům,“ přiblížil pojetí programu Váša, tvůrce konceptu fyzického básnictví, v němž se prolíná poezie, hudba, tanec a dramatické umění.

Na témata spjatá s hudbou a Leošem Janáčkem se zaměří Miloš Štědroň s Jiřím Hanušem. Divákům představí knihu rozhovorů, v níž diskutují o interpretaci Janáčkova díla i o tom, že kdysi regionální „janáčkování“ se za posledních pět desetiletí stalo fenoménem evropského i celosvětového rozsahu. V knize Mé celoživotní janáčkování – Hovory nejen o hudbě Štědroň vzpomíná například na uvedení Příhod Lišky Bystroušky u příležitosti otevření Janáčkova divadla v Brně v říjnu roku 1965. „V hledišti přede mnou seděla Janáčkova hospodyně Marie Stejskalová a měla na sobě velký klobouk. V momentě, kdy na jevišti místo lesa uviděla kovové tyče, vykřikla: Kde je ten les, hajzlové, náš milostpán by vám ukázal!‘“ A právě toto zvolání vetklo název i jedné z kapitol.

Adéla Elbel a její muž Michal Rožek přečtou úryvky z jejich knihy Santiago, má lásko. Téměř třísetstránkový svazek o cestě, vztazích a životních zkouškách vyšel začátkem letošního roku a zachycuje pouť do španělského Santiaga. „Oba jsme věřili, že se cestou ukáže, jestli naše láska nenese na zádech břemena minulosti a má dost pevné kořeny. Co řeší na pouti muž a co žena? Jak rozdílní jsme? A kde čeká naděje, že můžeme vždycky začít znovu? O tom všem v knize vyprávíme,“ uvedla stand-up komička, která na filozofické fakultě v Brně vystudovala obor nizozemský jazyk a literatura.

Cyklus autorských čtení hostí Čítárna / kavárna kaFFe na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v ulici Arna Nováka 1, vstup je volný.

Program:

14. června, 17 hodin

František Schildberger: Meziřádky a Podoby české literární reportáž

26. září, 18 hodin

Tereza Horáková, Veronika Řezníčková, Jiří Kroupa: Zadání, umělecká úloha a funkce v architektuře a ve výtvarném umění

10. října, 18 hodin

Danuša Čižmíková: Hledání identit v moderní libanonské ženské próze

24. října, 17 hodin

Petr Váša: Rajčaťáci a Banáni

Připravuje se:

Miloš Štědroň, Jiří Hanuš: Mé celoživotní janáčkování – Hovory nejen o hudbě

Adéla Elbel, Michal Rožek: Santiago, má lásko

Tereza Matoušková: Pláč němého boha

Zdroj: MUNI